НОИ отпуска повече инвалидни, отколкото обикновени пенсии

За периода януари-септември 2025 г. в България са отпуснати общо 80 121 пенсии

Днес, 06:00
6464 българи получават социална пенсия за старост, която се дава на хора над 70 г. без доходи.
Пенсията за инвалидност поради общо заболяване е най-често отпусканата сред новите пенсии у нас. Тази аномалия се вижда от нови данни на Националния осигурителен институт за пенсиите през първите девет месеца на 2025 г.

За периода януари-септември 2025 г. в България са отпуснати 80 121 пенсии, от тях 8102 са наследствени, а останалите 72 019 са лични. От всички нови пенсии тези за инвалидност поради общо заболяване са 37 698, а за осигурителен стаж и възраст изостават с около 1300 броя и са 36 393.

Това е тенденция, която се наблюдава в последните години. Като се елиминират наследствените пенсии, които почти изцяло са инвалидни, обикновените пенсии излизат пред инвалидните, но остават твърде близки по брой - 35 122 за осигурителен стаж и възраст срещу 31 098 за инвалидност поради общо заболяване. Към това трябва да се прибавят и нови 3605 социални пенсии за инвалидност, които пък вече нямат и връзка с трудова дейност. За сравнение, социалните пенсии за старост, отпуснати през първите девет месеца на 2025 г., са само 856 броя.

Спрямо същия период на 2024 г. новоотпуснатите пенсии леко намаляват - с няколкостотин. Незначително намаление има при всички видове пенсии, с две изключения. Миналата година са се пенсионирали повече хора от сектор "Сигурност" - 1479 срещу 1321 за деветмесечието на 2024 г. Увеличават се с малко и социалните пенсии за старост.

36 416 пенсионери са получили първа лична пенсия в периода януари-септември 2025 г. От тях по "класическите" текстове от Кодекса за социално осигуряване – чл. 68, ал. 1 и 2, т.е. с пълен осигурителен стаж и навършена възраст, са 18 879 пенсии. По-малко са хората, които поради недостатъчно стаж чакат до 67-годишна възраст, за да се пенсионират (чл. 68, ал. 3) – 9674 сега при 9875 през деветмесечието на 2024 г. Увеличават се обаче онези, които избират да се пенсионират до една година преди навършване на възрастта, защото вече са събрали стажа – те са 6138 души при 5555 през 2024 г. Тези хора се съгласяват да получават доживотно намалена пенсия заради предсрочното пенсиониране.

Като цяло броят на пенсионерите продължава да се увеличава, като от НОИ в анализите си досега са посочвали за основни причини именно по-благоприятните условия за отпускане на инвалидни пенсии и поредица от решения за промяна в обхвата на стажа, който се зачита за пенсиониране с недостатъчно стаж. В края на септември 2025 г. пенсионерите са 2 059 658 при 2 047 486 души по същото време на 2024 г.

Инвалидните пенсии са над половин милион – 480 620 са пенсиите за инвалидност поради общо заболяване, а 55 700 са социалните пенсии за инвалидност. В края на септември двата вида инвалидни пенсии са 536 320, докато година по-рано са били с над 19 000 по-малко (517 072).

