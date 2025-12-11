Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

НОИ изключва старите е-услуги заради нов портал

Днес, 12:17
Илияна Димитрова

От тази седмица НОИ започва да изключва поетапно електронните си административни и справочни услуги за обезщетения, помощи и пенсии в стария им вариант заради преминаването от началото на 2026 г. към Единния портал за електронни услуги. Всички съществуващи до момента отделни електронни услуги вече са интегрирани в портала. До края на годината те поетапното ще бъдат изведени от експлоатация като самостоятелно работещи приложения, обясниха от института.

Още през тази седмица от онлайн списъка в страницата „Е-услуги и справки“ ще отпаднат част от справките по ЕГН и ПИК на НОИ и от тези с Булстат и ИКО на НОИ. Първо това ще се случи със справките за социално осигуряване и справките от Електронния регистър на болничните листове. Справките със свободен достъп, справките по ЕГН и ПИК на НАП и справките със сертификат също скоро ще бъдат деактивирани. На по-късен етап ще отпаднат справките от групата „В услуга на пенсионера“ и тези за паричните обезщетения за безработица. Последни ще бъдат деактивирани справките за изплащаните парични обезщетения и помощи (по болнични листове и майчинство).

Информация относно електронните услуги на НОИ може да бъде получена от Контактния център на институцията на телефон 0 700 14 802.   

Единният портал за електронни услуги на НОИ консолидира всички съществуващи в института платформи и уеб-приложения за предоставяне на административни и справочни услуги за парични обезщетения, помощи, пенсии и гарантирани вземания. Чрез него се осигурява:

  • достъп до Електронно осигурително досие, в три тематични части, съдържащо справочна информация за осигурени лица, осигурители, самоосигуряващи се, получавани обезщетения и пенсии. Необходима е само автентикация чрез всяко от наличните средства за електронна идентификация – ПИК на НОИ, ПИК на НАП и всички видове КЕП и не се изисква регистрация и/или въвеждане на допълнителни данни;
  • заявяване на електронни услуги от страна на потребители в различно качество, организирани в Каталог на услугите на НОИ. Необходима е автентикация и еднократно въвеждане на електронна поща за контакт при извършване на услугата в автоматично създаден профил на потребителя;
  • достъп до портали за подаване на данни от задължени лица. Това включва: Интегрирана система за електронен обмен на документи и данни с НОИ (подаване на данни с удостоверения №9, 10 и 11 по Наредба за паричните обезщетения и помощи от държавното обществено осигуряване); Електронен регистър на болничните листове и решенията по обжалването им и Е-протокол за профилактика и рехабилитация. Използва се заложена в порталите автентикация.
Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

НОИ

Още новини по темата

Пенсиите и коледните добавки ще бъдат плащани след 5 декември
28 Ноем. 2025

Средната пенсия намалява леко през септември
21 Ноем. 2025

НОИ проверява за измами и вече отпуснати пенсии
19 Окт. 2025

НОИ пуска единен портал за е-услуги
08 Окт. 2025

Средната пенсия надхвърли 1000 лв. след швейцарското правило
18 Авг. 2025

Опозицията помогна на управляващите да изберат шефове на НОИ
24 Юли 2025

НОИ проверява инвалидни пенсии с шофьорски книжки
21 Юли 2025

ГЕРБ изненада с номинацията си за управител на НОИ
02 Юли 2025

IT специалист осъди НОИ с изкуствен интелект и без адвокат
29 Юни 2025

Започва избор на нов управител на НОИ
18 Юни 2025

КС махна забраната да се плаща за адвокат при оспорване пред НОИ
05 Юни 2025

86 218 пенсионери получават над 2000 лв. пенсия
20 Май 2025

Средната пенсия за стаж и възраст е нараснала с 12,8% за година
22 Апр. 2025

Как се обжалва разпореждане за пенсия
08 Апр. 2025

ОЩЕ НОВИНИ ОТ КОНСУЛТ

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: 5 неудобни въпроса за МВР и вандалите от протеста
ДИЯН БОЖИДАРОВ: Ще пристане ли ПП-ДБ на ГЕРБ - стара тема с нова сила
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: Борисов поглежда към аварийния изход
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Дано Унгария не ни помага за Шенген
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Могат ли прасетата да изядат ябълките на протеста?