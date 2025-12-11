НОИ изключва старите е-услуги заради нов портал

От тази седмица НОИ започва да изключва поетапно електронните си административни и справочни услуги за обезщетения, помощи и пенсии в стария им вариант заради преминаването от началото на 2026 г. към Единния портал за електронни услуги. Всички съществуващи до момента отделни електронни услуги вече са интегрирани в портала. До края на годината те поетапното ще бъдат изведени от експлоатация като самостоятелно работещи приложения, обясниха от института.

Още през тази седмица от онлайн списъка в страницата „Е-услуги и справки“ ще отпаднат част от справките по ЕГН и ПИК на НОИ и от тези с Булстат и ИКО на НОИ. Първо това ще се случи със справките за социално осигуряване и справките от Електронния регистър на болничните листове. Справките със свободен достъп, справките по ЕГН и ПИК на НАП и справките със сертификат също скоро ще бъдат деактивирани. На по-късен етап ще отпаднат справките от групата „В услуга на пенсионера“ и тези за паричните обезщетения за безработица. Последни ще бъдат деактивирани справките за изплащаните парични обезщетения и помощи (по болнични листове и майчинство).

Информация относно електронните услуги на НОИ може да бъде получена от Контактния център на институцията на телефон 0 700 14 802.

Единният портал за електронни услуги на НОИ консолидира всички съществуващи в института платформи и уеб-приложения за предоставяне на административни и справочни услуги за парични обезщетения, помощи, пенсии и гарантирани вземания. Чрез него се осигурява: