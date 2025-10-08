НОИ пуска единен портал за е-услуги

Единният портал за електронни услуги на НОИ ще се превърне в основна платформа за предоставяне на административни и справочни услуги за парични обезщетения, помощи, пенсии и гарантирани вземания през интернет. За тази цел е направена реорганизация в структурата на интернет страницата на институцията, чрез която порталът е изведен на преден план за сметка на достъпните паралелно с него в рубрика „Е-услуги и справки“ приложения, съобщават от института.

До края на годината ползваните досега електронни услуги ще бъдат изведени от експлоатация, като след това достъпът до всички електронни услуги и справочна информация ще се осъществява единствено през ЕПЕУ.

Порталът съществува от март 2024 г. Чрез него се осигурява: