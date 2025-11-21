Средната пенсия намалява леко през септември

Средната пенсия през септември е 1011,91 лв., съобщи Националният осигурителен институт. Това е по-малко от средния размер на плащането през август - 1013,69 лв., като тези колебания се дължат на влизащите и излизащи от системата пенсионери. По принцип новоотпуснатите пенсии са по-високи от старите заради по-високия осигурителен доход, от който се определят, но и всеки месец има хора, които се пенсионират на минимума или пък получават инвалидна, социална и други пенсии, несвързани с трудов доход. Те са под нивото на минималната пенсия за осигурителен стаж и възраст.

Спрямо септември 2024 г. ръстът на средната пенсия е 8,9%, показват още данните на НОИ за изпълнението на бюджета на държавното обществено осигуряване. Разходите за пенсии обаче са с 11,8% по-големи спрямо същия период на предходната година. За първите девет месеца на годината те са 17,78 млрд. лв. Общо разходите на всички фондове, администрирани от НОИ, са 20,058 млрд. лв. Приходите са 11,069 млрд. лв., а останалото е покрито с трансфер от бюджета. Той е 9,024 млрд. лв.

Пенсионерите продължават да се увеличават заради по-благоприятните условия за инвалидна пенсия и разширяването на възможностите за пенсиониране с малко стаж. През септември те са били 2 059 658, което е увеличение с 12 172 (0,6%) в сравнение със същия месец на 2024 г.