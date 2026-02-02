Медия без
Плащането на пенсиите започва от 9 февруари

Днес, 09:03
Пенсиите ще са в банковите сметки на пенсионерите другия понеделник.
Пенсиите ще са в банковите сметки на пенсионерите другия понеделник.

Изплащането на пенсиите този месец ще започне на 9 февруари (понеделник) и ще завърши на 20 февруари (петък), съобщи Националният осигурителен институт. Началната дата е по-късна заради почивните дни. Според Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж пощенските станции изплащат пенсиите и добавките към тях в периода от 7-о до 20-о число на месеца, за който се отнасят. Когато тези дати са неработни дни, какъвто е случаят с едната от тях през този месец, изплащането се извършва на първия работен ден след това.

Изплащането ще се извърши съобразно изготвен график, който ще бъде обявен във всяка една пощенска станция. През януари беше първото плащане на пенсиите  в евро и в първите дни имаше проблеми с изчерпване на парите в някои пощенски станции, но този месец не би трябвало да има такива случаи.

Преводите на сумите за февруарските пенсии по сметките на пенсионерите, които получават парите си по банков път, ще бъдат извършени на 9 февруари 2026 г.

На 3 февруари ще бъдат изплатени паричните обезщетения за бременност и раждане, за отглеждане на дете до 2-годишна възраст и за осиновяване на дете до 5-годишна възраст за предходния месец януари.

Датата за изплащане на обезщетенията за безработица през този месец е 16 февруари (понеделник).  

