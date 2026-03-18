355 хил. пенсии ще бъдат преизчислени през април

Около 355 хил. пенсии ще бъдат преизчислени от 1 април с допълнителен стаж, придобит през 2025 г. Това съобщава Елка Атанасова, началник на отдел в Националния осигурителен институт, в интервю за БНР.

Става дума за пенсиите на работещите пенсионери, като се преизчисляват пенсиите за стаж и възраст, за инвалидност и за трудова злополука и професионална болест. "За миналата година 363 хил. пенсии са преизчислени. Преизчислението тази година е около 355 хил. пенсии. Общо може да обобщим – около 10-11 лв. средно ще е увеличението на размера. По-голямата част от пенсионерите ще си получат увеличения размер на пенсиите с пенсията за месец април", посочи Атанасова.

Новият размер на пенсията се изплаща 12 месеца - до следващото ежегодно преизчисляване, като върху него се отразява и осъвременяването на пенсиите по швейцарското правило от 1 юли на съответната година.

Преизчисляването на пенсия с допълнително придобит стаж става по два начина:

1. служебно, без да се подава заявление от пенсионера – при това преизчисляване се зачита допълнително само придобития от лицето осигурителен стаж в периода след отпускането, съответно - след последното преизчисляване, на пенсията, но не се взема предвид и допълнителният осигурителен доход;

2. по заявление на пенсионера – в тези случаи пенсията може да бъде преизчислена с допълнително придобитите осигурителен стаж и осигурителен доход в периода след нейното отпускане, съответно - след последното ѝ преизчисляване, ако това е по-благоприятно за пенсионера.

