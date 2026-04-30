Пенсиите на полицаи и военни надхвърлиха 1100 евро в София

Средната пенсия за стаж и възраст през април по редовите условия за пенсиониране е била 467,83 евро, докато в сектор "Сигурност" е двойно по-висока и гони 1000 евро – 971,01 евро, а в София надхвърля 1100 евро (1116,98 евро). Противно на впечатлението, инвалидните пенсии също не са чак толкова по-ниски от редовите, като се има предвид, че се получават при много по-облекчени условия – 360,99 евро. Това показват данни от онлайн статистическите справки на Националния осигурителен институт за личните пенсии.

Друг любопитен детайл показва, че хората, които се пенсионират до 1 г. преди навършване на необходимата възраст, получават по-висока пенсия от средната, въпреки че тя е доживот намалена заради ранното пенсиониране. В тази група пенсии средният размер за април е 556,75 евро. Това обяснява и защо този избор става все по-популярен – хората явно намират дори намаления размер достатъчен, особено като се има предвид, че така получават една допълнителна година пенсии.

Като се има предвид, че София отдавна е няколко обиколки пред останалите области по доходи, то е логично и че тук са най-високите пенсии. Средната за осигурителен стаж и възраст (по редовите условия на чл. 68 от Кодекса за социално осигуряване) в София е 600,27 евро, като това е единствената средна пенсия в този диапазон. Пенсионерите в Перник са на второ място с 502,45 евро. Около 500 евро е средната пенсия за осигурителен стаж и възраст в Бургас (495,91 евро) и Варна (497,19 евро). Под 400 евро са пенсиите в Разград (395,73 евро), Кърджали (367,91 евро) и Търговище (399,32 евро).

Средната пенсия за осигурителен стаж и възраст, изплащана в Турция е 325,93 евро. При пенсиите по европейски регламенти и международни договори, т.е. със стаж от чужбина, средната сума е 411,72 евро.

При пенсиите в намален размер (чл. 68а от КСО за пенсиониране до 1 г. преди възрастта при събран стаж) също има големи разлики. Дори с намалението например в София средният им размер е 759,91 евро, а във Варна е 605,10 евро.