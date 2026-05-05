2 метростанции в София спират работа за над месец

От 11 май до 20 юни няма да може да се ползват станциите "Театрална" и "Хаджи Димитър"

05 Май 2026
Илияна Димитрова
От 11 май до 20 юни движението на влаковете по линия 3 на софийското метро ще се осъществява в участъка от метростанция „Горна баня” до метростанция „Орлов мост”.

Две метростанции в София няма да работят над месец.

Става дума за  станциите „Театрална” и „Хаджи Димитър”, които спират работа в периода от 11 май до 20 юни 2026 г. Тогава движението на влаковете по линия 3 на софийското метро ще се осъществява в участъка от метростанция „Горна баня” до метростанция „Орлов мост”. 

Причината за ограничението са планирани 40-дневни строително-монтажни дейности в района на шахта за отклонение на линия 3 към кварталите „Слатина” и „Младост”.

За посочения период ще бъде въведена временна организация на движението в участъка между метростанциите „Орлов мост” и „Хаджи Димитър”.

Допълнителна информация за заместващ транспорт ще бъде публикувана от Центъра за градска мобилност.

В момента се строи нов участък от метрото през район „Подуяне“, което е на финалната права. Очаква се той да бъде пуснат в експлоатация до края на лятото, като прогнозите са още над 45 000 пътници дневно да използват метрото. Трите нови станции ще са „Стадион Георги Аспарухов“, „Витиня“ и „Ген. Владимир Вазов”.

Вчера столичният кмет Васил Терзиев коментира, че освен по трите нови станции в „Подуяне“, активно се работи и по останалите шест метростанции в посока „Гео Милев“ и „Младост“, по интермодалния хъб в „Обеля“, по двете нови станции в посока „Люлин“ по бул. „Царица Йоанна“, както и по разширението към Студентски град с пет нови метростанции. Работи се и по идеен проект за продължение на метрото до интермодален хъб в района на „Ринг мол“, добави той.

