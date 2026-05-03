За един ден новите депутати изсипаха 29 законопроекта в НС

Като демонстрация колко готови са за работа, депутатите в новото 52-о Народно събрание са внесли 29 законопроекта още на първото си заседание на 30 април. Всичките са предложения на опозицията. ПБ на Румен Радев, която разполага със собствено мнозинство в парламента, засега няма свои законодателни идеи. Това оставя отворен въпроса доколко новите управляващи ще се съобразят с инициативите на опозиционните формации.

Две трети от законопроектите идват от ПП и ДБ. И в миналото двете формации са внасяли поотделно предложения, но сега различното е, че разполагат с отделни парламентарни групи. Всяка от тях е внесла по 11 законопроекта, които засягат темите, по които са работили и в предния парламент.

Например, почти еднакви промени в Закона за НСО, които целят да отпадне държавната охрана за лидерите на ГЕРБ и ДПС Бойко Борисов и Делян Пеевски. По същия повод е и единственият до момента законопроект на "Възраждане".

Промени в Закона за съдебната власт са внесли и ПП, и ДБ, засягащи възможностите да се засили независимостта на Висшия съдебен съвет. Двете групи предлагат идентични поправки в Закона за ДДС, с които да се повиши прагът за регистрация на фирми по ДДС от 51 130 евро на 85 000 евро. Еднакви са предложенията им частни лечебни заведения да се третират като възложители по Закона за обществените поръчки, когато купуват лекарства и консумативи със средства от държавната хазна.

Служебното правителство е внесло 4 законопроекта, от които най-голямо внимание със сигурност ще привлече изработеният от него Закон за противодействие на корупцията сред лица, заемащи публични длъжности. С него се възстановява Комисията за противодействие на корупцията, която предният парламент закри. Това е свързано с получаването на средства от Европейската комисия по третия транш на Националния план за възстановяване и устойчивост.

ГЕРБ и ДПС имат по едно законодателно предложение. Формацията на Бойко Борисов е внесла промени в Закона за държавния дълг от предния парламент, които засягат възможността да се позволи на гражданите да закупуват държавни ценни книжа без такси и посредници. ДПС пък иска да отпадне таванът за избирателните секции извън ЕС, поставен от предното Народно събрание, заради който драстично беше ограничен броят на местата за гласуване в Турция.