Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

За един ден новите депутати изсипаха 29 законопроекта в НС

Всичките са внесени от опозицията, а ПБ на Румен Радев засега няма предложения

Днес, 11:53
Две трети от законопроектите са предложения на депутатите на ПП и ДБ.
БГНЕС
Две трети от законопроектите са предложения на депутатите на ПП и ДБ.

Като демонстрация колко готови са за работа, депутатите в новото 52-о Народно събрание са внесли 29 законопроекта още на първото си заседание на 30 април. Всичките са предложения на опозицията. ПБ на Румен Радев, която разполага със собствено мнозинство в парламента, засега няма свои законодателни идеи. Това оставя отворен въпроса доколко новите управляващи ще се съобразят с инициативите на опозиционните формации.

Две трети от законопроектите идват от ПП и ДБ. И в миналото двете формации са внасяли поотделно предложения, но сега различното е, че разполагат с отделни парламентарни групи. Всяка от тях е внесла по 11 законопроекта, които засягат темите, по които са работили и в предния парламент.

Например, почти еднакви промени в Закона за НСО, които целят да отпадне държавната охрана за лидерите на ГЕРБ и ДПС Бойко Борисов и Делян Пеевски. По същия повод е и единственият до момента законопроект на "Възраждане".

Промени в Закона за съдебната власт са внесли и ПП, и ДБ, засягащи възможностите да се засили независимостта на Висшия съдебен съвет. Двете групи предлагат идентични поправки в Закона за ДДС, с които да се повиши прагът за регистрация на фирми по ДДС от 51 130 евро на 85 000 евро. Еднакви са предложенията им частни лечебни заведения да се третират като възложители по Закона за обществените поръчки, когато купуват лекарства и консумативи със средства от държавната хазна.

Служебното правителство е внесло 4 законопроекта, от които най-голямо внимание със сигурност ще привлече изработеният от него Закон за противодействие на корупцията сред лица, заемащи публични длъжности. С него се възстановява Комисията за противодействие на корупцията, която предният парламент закри. Това е свързано с получаването на средства от Европейската комисия по третия транш на Националния план за възстановяване и устойчивост.

ГЕРБ и ДПС имат по едно законодателно предложение. Формацията на Бойко Борисов е внесла промени в Закона за държавния дълг от предния парламент, които засягат възможността да се позволи на гражданите да закупуват държавни ценни книжа без такси и посредници. ДПС пък иска да отпадне таванът за избирателните секции извън ЕС, поставен от предното Народно събрание, заради който драстично беше ограничен броят на местата за гласуване в Турция.

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

Закон за съдебната власт, Закон за ДДС, Закон за държавния дълг

Още новини по темата

Парламентът маха Борислав Сарафов и като и.ф. главен прокурор
15 Яну. 2025

Правната комисия прекрати избора на Сарафов
14 Яну. 2025

С трик НС избра правна и бюджетна комисия
20 Дек. 2024

ПП-ДБ искат да отрежат ВСС от ключови кадрови решения
03 Авг. 2024

За разлика от прокуратурата съдиите одобряват съдебната реформа
10 Май 2024

ПП-ДБ и ГЕРБ се надлъгват за властта на главния прокурор
23 Февр. 2024

В НС отново кърпят механизма за разследване на главния прокурор
13 Септ. 2023

„Възраждане“, БСП и ИТН защитиха ветото на Радев на съдебния закон
07 Авг. 2023

Радев наложи вето на "поправката на поправките" в съдебния закон
01 Авг. 2023

ПП-ДБ, ГЕРБ и ДПС изненадващо ремонтират механизма си за главния прокурор
11 Юли 2023

ГЕРБ и ДПС се отказаха да отделят следствието от прокуратурата
30 Юни 2023

Депутатите дадоха заден за отделянето на следствието от прокуратурата
27 Юни 2023

Радев наложи вето върху отделянето на следствието от прокуратурата
14 Юни 2023

ГЕРБ, "Възраждане" и ДПС си правят нова спецпрокуратура
03 Юни 2023

ОЩЕ НОВИНИ ОТ БЪЛГАРИЯ

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: Партията на Радев си прави свое съдебно статукво
ДИЯН БОЖИДАРОВ: Балонът на ПП-ДБ в социалните мрежи е най-големият ѝ враг
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: Радев е положил ръка върху кобура
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Радев ще рие топлите си Авгиеви обори
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Радев взриви пейзажа