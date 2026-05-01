Изборите донесоха предсрочен кметски вот

Частични кметски избори ще има в Полски Тръмбеш, след като досегашният кмет Георги Чакъров вече е депутат от "Прогресивна България". Общинската избирателна комисия стартира процедурата.

Чакъров бе в инициативния комитет на Румен Радев при издигането му за втори президентски мандат. На последните местни избори участва чрез инициативен комитет. Тогава той спечели шести мандат. По-голяма част от политическата му кариера преминава в БСП. На парламентарните избори сега бе в листата за област Велико Търново на партията на Радев.

Временно на негово място съветниците в Полски Тръмбеш единодушно избраха Росен Русанов. Той бе от 6 години зам.-кмет.