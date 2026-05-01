Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

Изборите донесоха предсрочен кметски вот

Днес, 08:07
FB/Подкрепа за Прогресивна България - Велико Търново
Георги Чакъров вече е депутат от ПБ.

Частични кметски избори ще има в Полски Тръмбеш, след като досегашният кмет Георги Чакъров вече е депутат от "Прогресивна България". Общинската избирателна комисия стартира процедурата.

Чакъров бе в инициативния комитет на Румен Радев при издигането му за втори президентски мандат. На последните местни избори участва чрез инициативен комитет. Тогава той спечели шести мандат. По-голяма част от политическата му кариера преминава в БСП. На парламентарните избори сега бе в листата за област Велико Търново на партията на Радев.

Временно на негово място съветниците в Полски Тръмбеш единодушно избраха Росен Русанов. Той бе от 6 години зам.-кмет.

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

Полски Тръмбеш, кметски избори, кмет, Прогресивна България, партията на Радев, ПБ, частични избори

ОЩЕ НОВИНИ ОТ БЪЛГАРИЯ

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: Партията на Радев си прави свое съдебно статукво
ДИЯН БОЖИДАРОВ: Балонът на ПП-ДБ в социалните мрежи е най-големият ѝ враг
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: Пеевски преминава в режим на оцеляване
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Радев ще рие топлите си Авгиеви обори
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Радев взриви пейзажа