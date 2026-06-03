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ПБ и ДПС символично намалиха с 1.09 евро партийната субсидия

Днес, 12:41
БГНЕС

От 30 април т.г. държавната субсидия, която получават парламентарно представените формации, ще бъде съкратена на 3 евро за действителен глас. Това реши днес парламентът по предложение на ПБ. Досега държавата им плащаше по 4.09 евро за глас.

Подкрепа за предложението, освен 119 депутати от ПБ, дадоха и 17 депутати от ДПС на Делян Пеевски. "Възраждане" беше против, а ГЕРБ-СДС, ПП и ДБ се въздържаха. Опозицията смята, че това е удар срещу нея и срещу демокрацията.

Мярката е част от идеите на управляващите за оптимизиране на държавните разходи. Както стана ясно от предни обсъждания по темата, намалението с 1.09 евро на глас е по-скоро жест към обществеността, тъй като отражението върху държавния бюджет ще бъде слабо.

Според правосъдното министерство, което разпределя субсидиите, за периода от последното тримесечие – от 1 януари до 31 март 2026 г., държавата е изплатила на политическите сили 2 355 330 евро.

ГЕРБ-СДС е получила 647 978 евро, ПП-ДБ – 349 013 евро, "Възраждане" – 328 121 евро, "ДПС-Ново начало" – 282 626 евро, "БСП-Обединена левица" – 185 927 евро, АПС – 183 802 евро, ИТН – 166 594 евро, МЕЧ – 112 944 евро, "Величие" – 98 325 евро. Това е само за първото тримесечие на годината.

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Ключови думи:

Прогресивна България, партийни субсидии

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