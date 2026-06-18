ПБ се похвали, че не се възползва от политическото си надмощие

Парламентарното мнозинство на ПБ отбеляза първите 50 дни от управлението си със специална декларация, представена от трибуната от депутата Иван Янев. Той заяви, че гражданите са дали доверие на неговата формация, което е можело да бъде използвано като инструмент на политическо надмощие. Вместо това още от първите дни управляващите подали ръка на опозицията и сега благодарят на тези, които са поели тази ръка. Янев обаче не уточни кои опозиционни сили са били толкова сговорчиви.

Веднага след това той се оплака, че "политическият огън е безпощаден" срещу мнозинството, което бива обвинявано за неща, които прави и предстои да направи. Макар и нормално поведение за опозицията, посочи Янев, "има разлика между критика и политическа спекулация; между контрол и саботаж; между несъгласие и желание държавата да не успее".

По думите му, управляващите са тръгнали на битка, за да върнат смисъла на държавността, като срещу тях са изправени "сериозни интереси". И тук не спомена конкретно от кого се представляват въпросните интереси.