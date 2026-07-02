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Мирчев: Новият шеф в НЗОК е в един кръг с бившите

ПБ и ГЕРБ избраха бившия министър Асен Меджидиев за подуправител на здравната каса

02 Юли 2026Обновена
Ивайло Мирчев
БГНЕС
Ивайло Мирчев

Народното събрание избра Асен Меджидиев за подуправител на НЗОК. Той беше министър на здравеопазването в служебното правителство на Гълъб Донев, който сега е вицепремиер и финансов министър в кабинета "Радев". Той ще остане на поста до избиране на ново ръководство.

Меджидиев беше единственият кандидат за поста, овакантен след оставката на досегашния подуправител Момчил Мавров. Номинацията дойде от "Прогресивна България", но в пленарната зала, освен гласовете на 121 депутати от мнозинството, той получи подкрепата и на 26 депутати от ГЕРБ-СДС. Всички останали парламентарни групи – на ДПС, ПП, ДБ и "Възраждане" бяха против кандидата на управляващите. След това депутатите прекратиха предсрочно мандата на управителя на НЗОК д-р Петко Стефановски със 193 гласа "за", 3 "против" и 2 "въздържал се". Парламентът прекрати предсрочно и мандата на Момчил Мавров единодушно с 202 гласа "за". Стефановски подаде оставка на 10 юни, а по-късно на същия ден подуправителят проф. Момчил Мавров също подаде оставка.

Разкрития

Интересно изказване направи от парламентарната трибуна съпредседателят на "Демократична България" Ивайло Мирчев. Той твърди, че бившият подуправител на здравната каса Момчил Мавров и Асен Меджидиев са притискали агенция "Медицински надзор", а службите са потулили разследването. Изказването му е свързано с вчерашното гласуване в парламента, с което шефът на ДАНС бе задължен да предостави на НС информация за ръководството на НЗОК. "С нашето искане Мавров да бъде сменен, се назначава човек от същия кръг", заяви Мирчев. И допълни, че срещу хора от кръга на Мавров и Меджидиев има разработки от контраразузнаването. "Една от тях е интересна - в нея Мавров и Меджидиев са оказали натиск върху шефа на "Медицински надзор" за увеличаване на леглата в конкретни болници, за да се източват парите от НЗОК", разказа Мирчев. По думите му, ДАНС е работила по случая, но тези разработки са били покрити. "Възможно ли е, след като този бивш шеф на "Медицински надзор" е бил притискан, да говорим за повече разработки, кръщавани на герои от "Костенурките нинджа", на знаков квартал в Пловдив или на същества от древногръцката митология ?!", попита Мирчев. Той поиска дебатите по казуса с ръководството на НЗОК да бъдат прекратени, но предложението му не срещна одобрението на управляващите.

По-късно  между депутата от ДПС на Делян Пеевски и бивш вътрешен министър Калин Стоянов и Мирчев се породи спор. Според Стоянов съпредседателят на ДБ е разкрил класифицирана информация. "Имаме теч от службите. Няма как Ивайло Мирчев да знае какво пише в доклади или разработки, които все още не се намират в администрацията на НС", каза Стоянов. И поиска Мирчев да обясни откъде има информацията, като изтъкна, че разпространяването ѝ е престъпление.

На свой ред съпредседателите на ДБ Ивайло Мирчев и Божидар Божанов казаха пред журналисти, че "знаят много неща". Според тях фокусът не трябва да попада върху това, че има теч, а че от българското здравеопазване се крадат милиони евро.  "Това са информации, които са достъпни за широк кръг хора. По-важното е, че действително и контраразузнаването, и прокуратурата са прикривали. Кой носи отговорност - този, който вдигне малко похлупака върху корупционните схеми в здравеопазването, или този, който ги е прикривал дълги години. Ние вдигаме малко похлупака, искаме той да бъде вдигнат докрай", каза  Божанов. И допълни, че информацията е за избрания подуправител на НЗОК д-р Асен Меджидиев и изрази надежда, че след като всичко бъде разкрито, той да бъде освободен от поста. "Замесен е новият стар шеф на ДАНС Пламен Тончев. Българското общество трябва да знае кой краде от здравеопазването", каза Мирчев.

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Ключови думи:

Асен Меджидиев, НЗОК, Прогресивна България, ГЕРБ-СДС

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