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ПБ обещава религия, нови изпити и 125% учителски заплати

За старите проблеми има нови уверения без много конкретика

Днес, 06:05
ПБ смята да изработи проект на стратегическа рамка за развитие на образованието, обучението и ученето в България с хоризонт след 2030 г.
МОН
ПБ смята да изработи проект на стратегическа рамка за развитие на образованието, обучението и ученето в България с хоризонт след 2030 г.

Без кардинални промени и с повече общи формулировки за училища и университети се отличава управленската програма на "Прогресивна България" в областта на образованието. В нея място намират дългогодишни проблеми в системата - като промяна на учебните програми, нов модел на оценяване, повече дигитализация и изкуствен интелект, подготвителен езиков клас преди първи клас, повече подкрепа за децата със затруднения, за квалификация на учителите и др.

Голяма част от заложеното обаче са дългосрочни пожелания, без конкретика как ще бъдат постигнати. По-скоро документът прилича на списък с пожелателни цели, отколкото на план за действие и изпълнение.

Например, партията обещава цялостно обновяване на учебното съдържание за учениците, промяна на изпитванията с фокус върху формиращото оценяване, ориентиране на обучението от заучаване на знания към формиране на умения, както и усъвършенстване на дигитално-медийната грамотност и ИИ грамотността, но не посочва как точно ще бъдат осъществени тези промени. Сроковете са основно 2029-2030 г.

Конкретна идея, която вече бе обявена, е въвеждането на задължителен предмет "Добродетели и религии", като срокът за това е юни 2027 г., а реалното въвеждане - от 2028/29 г. По същия начин фигурира и идеята за подготвителен клас преди 1. клас, предвидена да се въведе от септември 2027 г.

Други по-конкретни намерения на управляващите са "разширяване на предметния обхват на националните външни оценявания" по български език и по математика, като посочените предмети са история, гражданско образование и природни науки. Не става ясно обаче това за изпита в 7. клас ли се отнася и дали ще видим реално интегрални изпити през 2029 г., какъвто срок е посочен.

Почти за края на десетилетието са оставени и някои амбициозни обещанията за дигитализация - като въвеждане на изкуствен интелект за проследяване на резултатите на учениците. Създаването на дигитално учебно съдържание и дигитализация на документацията са посочени със срокове съответно 2029 и 2030 г., когато технологиите вероятно ще са претърпели сериозно развитие.

При детските градини обещанията са за въвеждане на еднакви изисквания към персонала, образователното съдържание и качеството, на инструменти за проследяване на детското развитие за всяка възрастова група (до септември 2028 г.), както и за нов модел за професионална подготовка на специалност "Ранно детско развитие", която да се осъществява съвместно между педагогически и медицински факултети (до декември 2028 г.).

За приобщаващото образование управляващите са записали доста общо "осигуряване на специалисти - ресурсни учители, логопеди, психолози, социални педагози и други". Срокът за това е януари 2030 г., без заложени бройки.

По същия начин не е ясно и как ще се отчете мярката "осигуряване на достъпна физическа среда и помощни технологии" - до януари 2030 г., или пък "повече помощници на учителя". "Превенция на отпадането на училищното образование" - до 2030 г. и "пълен обхват на децата и учениците, подлежащи на задължително образование, с фокус върху децата и учениците в риск" - до април 2029 г. също звучат доста пожелателно, тъй като липсват конкретни мерки за подобряване на работата на институциите по Механизма за обхват и задържането на децата.

Неясен е размерът на инвестициите в училищна инфраструктура, които управляващите бодро обещават за преминаване към едносменен режим на обучение или пък за превръщане на училищата в "енергийно ефективни и самодостатъчни системи". Разширяване на обхвата на дуалното образование също е цел без конкретен показател за отчитане на изпълнението.

За сметка на това в професионалното образование са планирани малко по-ясни промени в закона - въвеждане на единен стандарт при обучението за част от професия при лицата над 16 г. с определен минимален брой часове.

В програмата е заложена и "промяна на системата за оценка на качеството на образованието с акцент върху мониторинга за постигнатия напредък на учениците". Любопитно е, че старата наредба за качество бе отменена, а нова, въпреки опитите на предните кабинети, така и няма одобрена. На този фон срокът за въпросната система за качество е заложен чак за 2030 г., въпреки че този проблем стои нерешен от години.

За учителите програмата обещава възнаграждения в размер на 125% от средната работна заплата (в момента те не достигат това ниво въпреки обещанията на предните управляващи), привличане на повече млади учители до 35 г., мерки срещу професионалното прегаряне и система за оценка на ефекта от учителските квалификации. Отново обаче липсва отговорът на въпроса как ще бъдат привлечени младите хора в системата и как ще се финансират тези политики.

 

Висше образование

Подобен е подходът и във висшето образование. Предлага се приемът и финансирането на университетите да се обвържат по-силно с реализацията на завършилите, качеството, научната дейност и потребностите на пазара на труда. Това обаче до голяма степен повтаря вече съществуващи политики, а от програмата не става ясно какво конкретно ново ще бъде направено.

Обещаните промени в закона за висшето образование, които да са в "синхрон със заложените мерки в стратегията за развитие на висшето образование с хоризонт до 2030 г.", не дават отговор на въпроса дали това дефинира три типа висши училища - образователни, изследователски и професионални вузове, за каквото апелират отдавна ректори. Не е ясно и как ПБ смята да увеличи броя на студентите в стратегически за икономиката специалности, нито каква подкрепа планира за специалности в областта на инженерните, педагогическите, медицинските и природните науки. Срокът за това обаче е януари 2030 г.

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Ключови думи:

Прогресивна България, управленска програма, образование

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