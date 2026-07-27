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И в най-желаните гимназии има места за трето класиране

Заявленията се приемат от днес до 28 юли, а класирането е на 29 юли

27 Юли 2026
Класирането трябва да излезе до 29 юли.
Pexels.com
Класирането трябва да излезе до 29 юли.

И за някои от най-желаните гимназии в София са останали свободни места за прием. Това показва справка на РУО-София за свободните места за ученици в 8. клас в столицата.

В СМГ например има три паралелки с по няколко свободни места. Тази с математика и информатика (с разширено изучаване на английски) има 6 места, за тази по математика и информатика с немски има останало 1 място, а за паралелката с математика и физика с разширен английски - 2 места.

В НПМГ има само едно свободно място - в паралелката по математика и информатика с разширено изучаване на немски език. В Испанската гимназия има едно място за момиче и едно за момче - в паралелката с испански (интензивно) и френски език. В Първа немска езикова гимназия има 3 свободни места за момчета - в паралелката с немски (интензивно) и английски, а във Втора немска - едно място за момиче и едно за момче за паралелката с немски и френски, едно за момче - за тази с немски и английски, едно за момче - за обществени науки, а за математическия профил - едно за момче и две за момичета. По някое и друго свободно място има още във Френската гимназия, в двете английски гимназии, в Националната търговско-банкова гимназия, Националната финансово-стопанска гимназия и др.

 

Правила

Днес започна приемането на заявления за участие в третия етап на класиране. За него могат да кандидатстват ученици, които не са били приети никъде, или не са харесали специалността, в която са попаднали (или не са кандидатствали до момента). При тях обаче има известен риск. При изтегляне на документи мястото на ученика не се запазва, като мястото се обявява за свободно за четвъртия етап на класирането.

"Остават единични места, свободни, в най-желаните гимназии. Със сигурност балът ще се вдигне. Ако мястото е едно, ще бъде прието детето с най-висок бал, което го е написало на първо място. Ако някой реши да рискува, да се отпише, да участва в третия етап, има това право, но без да се отпише, няма да бъде прието неговото заявление - няма как да бъде подадено неговото заявление", предупреди пред БНР Ваня Станчева, началник на отдел в Регионално управление на образованието - София. По думите й родителите следва да имат предвид това, защото учениците не могат да се върнат на мястото, "на което са били записани, защото пък някой друг е бил класиран на свободното място".

В заявлението учениците могат да впишат само паралелки, за които има обявени свободни места. Заявлението може да се подава в училище гнездо от 8 до 18 часа или през личния профил на ученика между 27 и 28 юли. 1693 са свободните места в гимназиите в София. Класирането трябва да излезе до 29 юли. При неуспех има и четвърти етап, който ще е до 5 август.

 

 

 

 

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Ключови думи:

прием, гимназии, трето класиране

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