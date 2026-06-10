Матурите са с най-висок резултат от 2008 г. насам

Резултатите от тазгодишните матури са най-високите от въвеждането им през 2008 г. досега, обяви просветното министерство. Учениците вече могат да проверят колко точки са изкарали на изпитите в информационната система на https://infopriem.mon.bg/. Проверката става с входящ номер и идентификационен код.

Средно зрелостниците са изкарали 60 точки на матурата по български език и литература при 57,53 точки миналата година. Това е равно на Добър 4,39. На втория изпит резултатът достига 71,09 точки.

338 зрелостници са с отличен резултат и на двата изпита, а четирима имат максимален брой точки на двете матури. На изпита по БЕЛ, но който се явиха 49 106 души, се наблюдават 42% повече отлични резултати, а зрелостниците, получили най-ниския възможен резултат са намалели с повече от 6%.

Най-предпочитаният предмет за втората матура остава английският език, но се наблюдава по-голям интерес към математика и предприемачество, където зрелостниците развиват логическо мислене и финансовата си грамотност, отбеляза зам.-министърът на образованието и науката д-р Таня Панчева. Най-много точки от изпитите отново има в София, Смолян и Пловдив, а ръст се наблюдава в областите Сливен, Разград, Враца и Ямбол.

На изпита по български език и литература делът на зрелостниците с резултат Отличен 6,00 е 2,16%, като е с половин пункт по-висок от м.г. 4-процентов скок има при оценките Много добър, а добрите и средните резултати са намалели спрямо изминалите две години.

Тази година има ръст на младежите, избрали да пишат интерпретативно съчинение, като се запазва тенденцията точките от него да са по-високи от тези на есето. Зрелостниците са получили средно 17 от възможни 30 точки на съчинението и 13 от възможни 30 на есето.

Най-добрите резултати са отбелязани не само по БЕЛ. По предприемачество се наблюдава ръст от 7 т., по математика – с 2 т. и биология – с 6 т.

Зам.-министър Панчева отбеляза промяната в наредба 11 за оценяването на ДЗИ. От тази година оценителите сигнализират, когато забележат две или повече задачи, чиито отговори са идентични. Тези изпити се проверяват допълнително от МОН и се анулират при установяване на идентични отговори. Така са анулирани общо 100 работи с идентично съдържание, а само 7 са недействителни заради нарушена анонимност. Идентичност се забелязва най-често при задача 21 и задача 40 от изпитния тест по БЕЛ, в които зрелостниците трябва да отговорят с кратък свободен текст, в частта за литература с отворени въпроси, изискващи кратък отговор, или при задача 41 – есе или интерпретативно съчинение.

След анализ на камерите МОН ще може да каже точно как се е случило преписването при работите с идентични отговори, а за следващите изпити от министерството обмислят да въведат програма за засичане на изкуствен интелект, за да гарантират истинността на знанията на зрелостниците.

Във връзка с проблемите при провеждането на изпитите по английски език и информационни технологии, заместник-министърът отбеляза, че техническите грешки не са повлияли на резултатите. По английски засегнатите задачи са били 20, като на 9 от тях младежите са се справили перфектно, а на останалите 11 имат 95% успеваемост. По информационни технологии грешката е била отстранена и младежите са получили отново пълното време за изпълнение на задачите си.

На изпита за придобиване на специалност за професионалните гимназии се запазва много добрият резултат. Тази година зрелостниците са получили средно много добър 4,54. Запазва се и методът на оценяване, който избират учениците. Най-много са избрали дипломния проект и защита. По този начин 14,61% от зрелостниците са постигнали резултат 6,00, а малко под един процент – слаб 2. Средно за дипломните проекти оценката е Много добър 4,98.