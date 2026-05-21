Над 24 000 зрелостници се явиха на втора матура (ключ с верни отговори)

На всички матури, както и досега, ще се използва химикал, който пише с черен цвят.

Министерството на образованието и науката публикува верните отговори от тестовете на държавния зрелостен изпит по профилиращ предмет, който се проведе днес. Ключовете по отделните предмети са достъпни на сайта на МОН в секция "Общо образование" - https://www.mon.bg/obshto-obrazovanie/.

Около 24 000 ученици се явиха днес на втората си задължителна матура - по профилиращ предмет, изучаван в 11. и 12. клас. Още около 28 000 ученици от професионалните гимназии пък имаха държавен изпит за придобиване на професионална квалификация.

Първата матура по български език и литература бе в сряда. На зрелостниците се падна да пишат съченение по творбата "Песента на колелетата" на Йордан Йовков или есе на тема "Авторитетите днес".

За втора матура заявления подадоха 24 381 ученици, които държаха тестовете в общо около 1434 училища. Изпитният вариант бе изтеглен в МОН в 7 часа - падна се вариант 2.

От МОН посочват, че се запазва тенденцията от предишни години най-много зрелостници да избират английски език. Подадените заявления за полагане на матура по този профилиращ предмет са над 13 000. Следват география и икономика - 1810 желаещи да се явят на матура по този предмет, биология и здравно образование - 1722 души, математика - 1523, предприемачество - 1373, философия - 1186.

Държавният изпит за придобиване на професионална квалификация се проведе в 617 училища, като заявления са подали 28 000 ученици. Темата за него ще бъде изтеглена в 8:15 ч. в МОН.

От гимназистите, заявили желание да се явят на държавен изпит по професионална подготовка и квалификация, близо 16 000 са избрали да разработват дипломен проект. Останалите ще се явят на изпит по теория на професията чрез разработване на тема, като ще положат и изпит по практика, или на изпит по теория на професията чрез тест, като също ще имат и изпит по практика. Държавният изпит по професионална подготовка и квалификация ще се проведе в 617 училища.

От 26 до 29 май са допълнителните зрелостни изпити. На матура по желание ще се явят около 3400 ученици.

Резултатите от държавните зрелостни изпити ще бъдат обявени до 11 юни. Максиманият брой точки е 100. В тридневен срок учениците ще могат да се запознаят с оценените си изпитни работи в училищата, в които са положили матурите. Както и досега ще могат да се коригират само технически грешки.