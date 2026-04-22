Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

Съдът отмени ключов текст за оценките от матурите

Отпадна текстът, според който оценките от изпитите са окончателни

Днес, 06:34
МОН
Оценките от зрелостните изпити винаги са били окончателни, но сега този текст е отменен от съда.

Върховният административен съд отмени ключов текст, касаещ оценяването на матурите в 12-ти клас. От правилата за оценяване на учениците отпада разпоредбата, според която оценките от зрелостните изпити са окончателни и ученикът може само да се запознае с тях, но не и да иска ревизирането им. Според съда тези разпоредби са приети незаконосъобразно. Решението излиза броени месеци преди провеждането на държавните изпити и изисква спешни мерки от страна на просветното министерство, коментират експерти. 

Жалбата е подадена само срещу два текста от наредбата, свързани с оценяването на матурите, от ученичка, който е получил слаб 2. Съдът е преценил, че това я прави заинтересовано лице да оспорва правилата. В жалбата да атакувани само два текста от наредбата - разпоредбата, която гласи, че оценките от държавните зрелостни изпити са окончателни и текстът, който регламентира как зрелостникът може да се запознае с оценената си работа. Това става в училището, в което е приключил обучението си, в срок, определен от директора, срещу документ за самоличност и в присъствието на представители на училищната зрелостна комисия. 

Разпоредбата, която гласи, че оценките са окончателни, фигурира от самото приемане на наредбата. Самата наредба представлява държавен стандарт за оценяване на учениците и е изготвена на базата на новия по това време закон за предучилищното и училищното образование. Наредбата обаче е била внесена с доклад от заместник-министър без никакви мотиви, което е нарушение на закона за нормативните актове. Мотиви не са приложени и за втория атакуван текст, който определя реда за запознаване с оценените писмени работи. На тези основания съдът е отменил разпоредбите като незаконосъобразни. ВАС обаче не се е съгласил с преценката на долната инстанция, че актът е и нищожен, защото министърът е излязъл извън делегираните си по закон права и е уредил с наредба въпрос, който не е уреден в закона. 

Тази година първата матура по БЕЛ е на 20 май, а втората задължителна матура  - върху предмет по избор, е на 22 май. 

Вижте цялото решение тук. 

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

матури 2026, матури

Още новини по темата

Фирма оспори ключова поръчка за е-оценка на матурите
10 Март 2026

Училища от двойкаджии - как е възможно това?
25 Авг. 2025

В 202 училища средният успех на матурата е под тройка
16 Авг. 2025

Специалните ученици имат право на облекчения за матури и НВО

14 Май 2025

ГДБОП премахна канали за продажба на матури в Telegram

26 Апр. 2025

ГДБОП проверява канал за продажба на матури
22 Апр. 2025

Възкръсна идеята при среден успех 5 да не се държи матура
14 Апр. 2025

Директори призовават изпитите за университет да са след матурите
12 Апр. 2025

Оценките от матурите ще може да се обжалват
28 Март 2025

Математиката изчезва от матурите след 12-и клас
21 Юли 2024

МОН пусна верните отговори на матурата по български език

17 Май 2024

За матурата по български още трябва да се зубри

13 Май 2024

За повишителна матура ще се плаща 35 лв.
27 Апр. 2024

Омбудсманът настоява за отпадане на таксата за повторна матура
01 Апр. 2024

ОЩЕ НОВИНИ ОТ ПРОСВЕТА

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: "Драго каза", или как се избират началници в съдебната власт
ДИЯН БОЖИДАРОВ: Мадяр стана лидер, докато нашите останаха просто политици
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: Борисов се нареди сред политическите парии
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Радев ще рие топлите си Авгиеви обори
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Радев взриви пейзажа