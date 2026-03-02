Фирма оспори ключова поръчка за е-оценка на матурите

Фирма оспорва ключова обществена поръчка на МОН, свързана с матурите, става ясно от нейно писмо до "Сега".

Става дума за наскоро обявена поръчка на ведомството за сканиране на изпитните материали от матурите и предоставяне на платформа, чрез която учителите после дистанционно да ги оценяват. Досега условията по нея винаги са били сходни. Изискванията към кандидатите са били да имат 300 000 лв. оборот за последните 3 г., което представлява около 9% от стойността на поръчката, както и да може да обработи минимум 50 000 изпитни работи в една сесия.

Тази година обаче, макар дейностите да са същите, условията са завишени - изискуемият оборот става 500 000 лв., или 22% от стойността на поръчката, а изпитните работи - двойно повече - 100 000, и то с изричното уточнение да са на хартиен носител. Една от фирмите-участнички в поръчката - Смарт Тест, която м.г. успешно проведе входното ниво по математика за 6. клас - счита тези условия за неоснователно ограничителни в полза на определен кандидат и смята да обжалва условията в КЗК .

Поръчката се пуска на всеки 3 години, като досега тя се е изпълнявала от ПСИТ България ООД, които са били и единствен кандидат. За първи път т.г. те имат конкуренция от няколко фирми, две от които са подали цена с 1.5 млн. лв. по-ниска от ПСИТ. Любопитното е обаче, че има предложения от други фирми, които изобщо не се занимават с изпити, като всички, заедно с ПСИТ, са подали цена от приблизително 5 млн. лв. Експерти изтъкват, че включването на фирми без опит в процедури често е плод на предварителни договорки и цели имитиране на конкуренция.

В отговор на въпроси на "Сега" от МОН отговориха, че критериите за подбор са определени в съответствие със законовите изисквания и така, че да могат да се установяват възможностите на участниците да изпълнят поръчката. "Размерът на изискания минимален специфичен оборот е съобразен с чл. 61, ал. 2 от закона за обществените поръчки, като същият е в нормативно допустимите граници. Определеният критерий е съобразен изцяло с предмета, стойността, обема и сложността на настоящата обществената поръчка и има за цел да гарантира участието на икономически оператори, които разполагат с необходимия финансов капацитет за качествено и своевременно изпълнение на поръчката", пишат от министерството.

На въпроса защо е двойно увеличен броят изпити, при условие, че по-ниските критерии за подбор в предходните две процедури са били изпълнени само от една фирма в Европа, съответно няма други оферти и липсва конкуренция между участници, от МОН отново посочват, че размерът на нужния минимален брой проведени изпити за една сесия е "съобразен с очакваната интензивност на изпълнение на дейностите и цели да гарантира, че участниците разполагат с необходимия капацитет за едновременно изпълнение на същите при заложените параметри", е отговорът на МОН.

Относно мотивите за добавеното условие изпитните работи да са на хартиен носител от МОН посочват, че има пряка връзка между опита на участника и условията на изпълнение на поръчката, като в случая опитът с работка на изпитни материали на хартиен носител гарантира, че участникът е способен да организира и проведе дейностите в реални условия/среда.

"Обществената поръчка е на етап на подаване на оферти за участие до 25 март. Срокът за подаване на оферти не е изтекъл и не може да се твърди има ли наличие и/или липса на конкуренция", подчертават от МОН. Оттам обясняват още, че са предприели действия, които да гарантират, че лицата, участвали в пазарните консултации и/или в подготовката на процедурата, нямат предимство пред останалите кандидати или участници.