В 202 училища средният успех на матурата е под тройка

Към тези училища трябва да се командироват учители или да се направи оптимизация, съветват от ИПИ

Днес, 17:41
Наред с елитните гимназии у нас има хронично провалящи се на матурата.
В 202 училища с близо 4000 ученици средният успех на матурата по български език и литература тази година е бил под среден 3,00. Тези училища са навсякъде - има ги във всяка една от 28-те области и в общо 131 общини – половината от българските общини. Това пише Институтът за пазарна икономика в нов анализ на резултатите от задължителния държавен зрелостен изпит тази година. 

Тези училища не са само малки, отбелязват анализаторите. В над 70 от слабите училища зрелостните са 20 и повече, в над 10 – 50 и повече. Те са постоянни в неуспеха си. Почти всички слаби училища (181 от 202) имат успех под „Среден 3,00“ в поне две от последните три години, а 106 от тях – във всяка една от последните три години, пише Зорница Славова. В 17 училища в България с близо 100 ученици средният успех през 2025 г. е точно „Слаб 2,00“. Това означава, че нито един зрелостник в тях не е направил абсолютно нищо на матурата по български език и литература.

Над половината от тези училища имат успех под „Среден 3,00“ във всяка една от последните три години, а четири са с пълни двойки на всички зрелостници и миналата година. Причина за този провал не може да се търси в отделни ученици, защото в някои такива училища се явяват по над десет ученици. Големината на населеното място също не е фактор – някои са в села, но други са в средни и дори големи градове – столицата, Пловдив, Бургас, коментират експертите.

Фокусът върху тези училища и техните ученици е от особено значение. Наблюдението им е необходимо, а предприемането на мерки – задължително. Целенасочените действия могат да варират от смяна на ръководството и командироване на учители, през промяна на бюджетите и изучаваните профили до оптимизация на училищната мрежа. Това ще се отрази както на общото средно ниво на образованието, така и на знанията и уменията на работната сила и съответно на икономическото развитие на страната, коментират от ИПИ.

