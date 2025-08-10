Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

Лихвите по жилищните заеми са небивало ниски

Банките сипват бензин в поскъпването на имотите, коментира икономист

Днес, 08:29
Цените на жилищата у нас са се качили с 15% за година на годишна база през първото тримесечие. В целия ЕС само Португалия е отчела по-голямо поскъпване.
Цените на жилищата у нас са се качили с 15% за година на годишна база през първото тримесечие. В целия ЕС само Португалия е отчела по-голямо поскъпване.

Банките осигуряват горивото за поскъпване на недвижимите имоти и за ръста на потреблението. Това коментира Лъчезар Богданов от Института за пазарна икономика. 

"Кредитната експанзия, вместо да се укротява, се ускорява и банките се превръщат постепенно в един от основните фактори за натрупване на макроикономически дисбаланси. Лихвите по жилищните кредити са на исторически рекордно ниски нива от 2,43%, а през юни новоотпуснатите заеми за покупка на жилище, без да се отчитат предоговорените, достигат 1 млрд. лева. Междувременно новите кредити за потребление вече са 874 млн. лева, след като през март за първи път надвишиха прага от 800 млн. лева", обяснява експертът в своя статия в бюлетина на ИПИ. И дава още красноречиви данни/

  • Към края на юни 2025 г. общата стойност на задълженията на домакинствата към банките надхвърлят 51 млрд. лева -  сумата е с 20,8% по-голяма от същия месец на 2024 г. На годишна база салдата по жилищни кредити нарастват с 26,8%, a по кредити за потребление – с 14%.
  • Само за юни новоотпуснатите жилищни кредити, без да се отчитат рефинансиранията, са на стойност 994 млн. лева, а за първите шест месеца на 2025 г. – 4,7 млрд. лева. За сравнение, през юни новоотпуснатите кредити са с 34,4% повече от същия месец на 2024 г., а за полугодието ръстът е с 26%.
  • За последните 12 месеца до юни новоотпуснатите жилищни кредити са 9,1 млрд. лева. За сравнение, през 2023 г. те са на стойност малко под 5,5 млрд. лева, през 2022 г. – 4,6 млрд. лева, а през 2021 г. – 3,8 млрд. лева.
  • При потребителските кредити ръстът е по-бавен, но размерът постепенно достига сериозна стойност. През юни новоотпуснатите кредити (без предоговорените) е 874 млн. лева, или 23,4% повече от същия месец на 2024 г.;  за първите шест месеца те са за общо 4,9 млрд. лева, при 4,2 млрд. лева през първото полугодие на миналата година, или ръст от близо 16%.

Новият кредит се влива в стопанския оборот и дава отчетливо макроикономическо отражение, измеримо поне през няколко индикатора за секторни развития, подчертава Лъчезар Богданов в своя анализ, като посочва още факти. 

  • Продължава двуцифреният ръст на цените на жилищата, като през първото тримесечие той достига 15,1% на годишна база. Това е второто най-голямо поскъпване в ЕС след отчетеното в Португалия, а ако гледаме последните четири тримесечия, годишните темпове на растеж в България са най-високи в ЕС.
  • Издадените разрешения за строеж на жилищни сгради нарастват (според разгърнатата застроена площ в тях) през второто тримесечие са с 9,5% повече от същия период на 2024 г., a само за София ръстът е 15,9%. За полугодието увеличението в цялата страна спрямо същия период на 2024 г. е с 8,9%. Общо за всички сгради годишният ръст е 15,1% за второто тримесечие и 10,8% за първите шест месеца на 2025 г.
  • България е сред водещите 5 страни в ЕС по ръст на продажбите на дребно в реално изражение през юни – 6,8% спрямо същия месец на 2024 г. – а за цялото второ тримесечие ръстът на годишна база е третият най-висок в ЕС.

Тези числа показват притеснителна тенденция: "Все по-голяма зависимост на икономическата активност от вътрешното търсене, което на свой ред става все по-зависимо от кредитната активност на банковия сектор. При неминуемото охлаждане на кредитирането – достатъчно е дори спиране на растежа, без да говорим за свиване – все по-широк кръг стопански дейности ще трябва да преминат през неизбежна и болезнена корекция", предупреждава икономистът.

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

кредитиране, цени на имотите, Лъчезар Богданов, ИПИ

Още новини по темата

Над 1/5 от българите са бедни
11 Май 2025

Лукс в съдебната система - петцифрени бонуси, 5000 лв. за облекло
08 Май 2025

Българската прокуратура е свръхфинансирана
15 Март 2025

Всеки българин е получил средно 5000 лв. от ЕС
18 Яну. 2025

Икономисти: Превърнахме финансовия министър в прост счетоводител
15 Ноем. 2024

Във Варна са най-доволни от чиновниците, а в Пловдив - от транспорта
15 Ноем. 2024

ИПИ: Троян може да смени Ловеч като областен център
02 Ноем. 2024

България се срина на 43-то място по икономическа свобода
06 Окт. 2024

Созопол, Приморско и Поморие са общините с най-високи местни данъци
11 Авг. 2024

Обществени поръчки, бордове, субсидии - властта ги обича
25 Юли 2024

Бумът на кредитирането достига нови рекорди
02 Юни 2024

Къщи в селата край София и Пловдив привличат все повече купувачи

26 Дек. 2023

Икономисти предлагат рязко намаляване на осигурителната тежест
27 Ноем. 2023

Кърджали изпревари София по преселници, а Габрово - по европари
26 Ноем. 2023

ОЩЕ НОВИНИ ОТ ИКОНОМИКА

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: Привилегиите за синдиката на МВР миришат на корупция
ДИЯН БОЖИДАРОВ: В ход е ново политическо пренареждане
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: Изстрелът на Пеевски срещу КПК е прицелен в ПП-ДБ
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Дано Унгария не ни помага за Шенген
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Чакъров прегърна Пеевски в сюрреалистичен кошмар