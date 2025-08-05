Медия без
За 82 училища няма нито един желаещ за директор

65% от кандидатите отиват на устен изпит днес

Днес, 06:30
Кандидатите за директори трябваше да се явят на изпит
Силвия Георгиева
495 кандидати за училищни директори отиват днес на събеседвания за позиции в 320 институции, след като са преминали първия писмен етап. Това съобщиха от МОН в отговор на въпроси на "Сега" как протичат конкурсите за директори. От предоставените данни става ясно, че тези, които продължават напред, представляват около 65% от подалите заявления за участие.

МОН обяви конкурси за директори на 443 образователни институции в средата на юни т.г. (на държавни и общински училища, както и за центрове за специална образователна подкрепа, центрове за подкрепа на личностното развитие, регионални центрове за приобщаващо образование и Държавен логопедичен център). За 82 от тях (което е около 18% - бел. ред.) е нямало кандидати, съобщават от МОН.

Общо в конкурсите са подадени 765 заявления, става ясно от данните. Някои са кандидатствали за повече от една позиция - 63-ма са подали документи за две места, 28 - за три, 7 - за 4. 511 души са кандидатствали само за една позиция.

614 души са допуснати до теста, като 151-те, които не са допуснати, представляват близо 20% от подалите заявления. От тях са се явили 587 кандидати, като 69 не са го издържали. 

495 кандидати отиват на събеседвания за позиции в 320 институции. Те започват днес, на 7 август, като се очаква в повечето региони да приключат на 8 август, но в по-големите области ще продължат и следващата седмица.

 

На изпит

Първата част от изпита за директорите бе тест с 50 въпроса с време за решаване от 70 минути. До втори етап се допускат кандидати, получили минимум 30 точки на теста.

Устният изпит, или събеседването, включва решаване на казуси и защита на концепция за стратегическо управление на институцията. Кандидатите трябва да развият концепцията си и да отговарят на допълнителни въпроси, ограничени само до съдържанието на съответния казус, който ще е съобразен със спецификата на съответната образователна институция. Кандидатите ще бъдат оценявани според уменията си за представяне на синтезирано и структурирано изложение по концепцията, визията за дългосрочно развитие на институцията, както и мотивацията, нагласата за работа в екип и самоусъвършенстване, комуникационните умения, способността за търсене и намиране на решения на проблеми и познаването на нормативната уредба. 

