Дни преди крайния срок цари хаос със здравните карти на учениците

Някои медицинските сестри нямат дигитални умения, за да видят нужните данни

Днес, 15:47
Някои училища и детски градини все още изискват на хартия електронни здравни карти на учениците.
Броени дни преди крайния срок (30 септември) за извършване на профилактични прегледи на учениците, съответно и за предоставяне на тази информация в електронните здравни карти, които следва да постъпват автоматично в училищата, все още продължава да цари хаос около тях. Въпреки че министерството на здравеопазването официално премахна хартиените варианти, редица детски градини и училища все още ги изискват.

Причините за това се оказват няколко. Много от медицинските сестри в учебните заведения не виждат всички данни за децата, други срещат трудности при работа със системата заради липса на компютърни умения или квалифициран електронен подпис, който е задължителен за достъп.

Припомняме, че още в началото на септември от МОН и МЗ заявиха, че са в готовност за електронно издаване на всички здравни документи, нужни за началото на учебната година. ""Информационно обслужване" все още финализира процеса по прехвърляне на историческите данни за имунизациите от системата на НЗОК. Затова на този етап е възможно част от информацията да не се визуализира", са коментирали от министерството на здравеопазването пред Dariknews.bg. Оттам посочват, че всеки лекар е длъжен лично да подаде ваксините, които е пропуснал да въведе в системата, тъй като информацията е медицинска и следва да бъде подписана с електронен подпис. "Пропуските са резултат от неподаване на информация към НЗИС в началото, когато системата стартира", подчертаха от ведомството.

Според Диян Стаматов, председател на Съюза на ръководителите в системата на народната просвета в България и директор на столичното 119. СУ "Акад. Михаил Арнаудов", проблемите са очаквани при толкова мащабна промяна. "Все още сме в процес на бавно прилагане. На всички ни се иска от днес за утре да се случат тези промени, но реалността е различна", коментира той. По думите му не винаги личните лекари удостоверяват прегледите в системата, а в много детски градини и училища няма достатъчно техника. "В някои места е осигурен едва един лаптоп, който се използва от учителите или директора, и не остава за медицинския специалист. Голяма част от медицинските сестри са в напреднала възраст и нямат нужните дигитални умения. Те обаче са незаменими, защото основната им роля е да се грижат за превенцията на здравето, а не да работят на компютър", заяви той.

Въведената дигитализация не отменя профилактичните прегледи за децата. Ако такъв не е направен от началото на годината, крайният срок за извършването му е 30 септември, посочи наскоро образователният министър Красимир Вълчев.

 

