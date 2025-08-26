Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

Все повече ученици от уязвимите групи се явяват на матура

Увеличава се и броят на тези, които продължават в университети

Днес, 15:39
Все повече ученици от уязвимите групи показват сравнително високи резултати на изпита за професионална квалификация.
Амалипе
Все повече ученици от уязвимите групи показват сравнително високи резултати на изпита за професионална квалификация.

Увеличава се броят на учениците от уязвими групи, които се явяват на матура. Това е един от изводите в анализ на Центъра за междуетнически диалог "Амалипе", базиран на работата му със 79 средни училища и професионални гимназии, голямата част от тях с ученици от уязвими групи, в рамките на програмата "Всеки ученик ще бъде отличник".

"Това са ученици, които са мотивирани да завършат средното си образование с диплома и директорите на които не ги обезкуражават да се явят заради притеснението, че може да има слаби оценки и това да доведе до общ среден нисък резултат на випуска. Самият брой ученици, явили се на матури, вече е индикатор за промяна и само след 2-3 години той ще бъде последван и от повишени резултати", казва Теодора Крумова, програмен директор на Центъра.

"Значителна част от училищата, особено такива, в които преобладава процентът ученици от уязвими групи, през последните години полагат сериозни усилия да променят негативните резултати. Тези усилия се изразяват не само с допълнителни часове и засилена подготовка по български език, но и с редица допълнителни методи за повишаване на цялостната мотивация на учениците, знанията и уменията, използване на ролеви модели и др. Вече се открояват множество успешни примери в тази насока и училища, които скоро ще изненадат тези, които с лека ръка просто ги определят като училища с ниски резултати", казва тя и дава примери.

Професионалната гимназия по текстил и кожени изделия в София е едно от училищата, които показват, че усилената работа и годините постоянство и упорит труд, дават резултат. Средният успех на матурата по български език там е 4,09. Статистика от последните 8 години показва как постепенно, макар и бавно, училището повишава резултатите си, като изключим слабото понижение в резултат от Ковид-19 пандемията. В гимназията също така, ако преди 10 години е нямало нито един ученик, който да се яви на матура, сега има ученици, които имат отлични резултати. Един от тях е с резултат много добър 4.55 на матурата по български и отличен 5.88 на професионалния изпит.

Друг извод от изследването на "Амалипе" е, че учениците, които са издържали успешно изпита по български стават все повече и имат все по-високи резултати, но те „потъват“ в статистиката. Средният резултат на училищата в Мрежата "Всеки ученик ще бъде отличник" е 3,05, а средната оценка на матура по български на учениците, които са издържали изпита, е около 3,75, показват данните.

Училищата, обучаващи голям брой ученици от уязвими групи, все още се справят с щетите, които нанесе Ковид пандемията. 2022 година е годината с най-ниски резултати. Ако непосредствено преди пандемията тези училища бяха започнали да „набират скорост“ и да повишават резултатите, Ковид доведе до рязък спад, от който училищата в момента постепенно излизат. В същото време, трябва да имаме предвид, че макар и с по-високи резултати, все пак преди пандемията броят на явяващите се на матури все още е сравнително малък, отбелязва Крумова. 

Въпреки предизвикателствата, с които се сблъскват професионалните гимназии по отношение на държавния зрелостен изпит по български, учениците в тези училища показват сравнително високи резултати на изпита за професионална квалификация. Така например средният резултат от защитата на дипломни проекти по държавния изпит за придобиване на професионална квалификация на училищата от Мрежата "Всеки ученик ще бъде отличник" е 4,61. 

Сред останалите заключения са, че слабите оценки са концентрирани при учениците, завършили предходни години, че дванадесетокласниците, които са включени в дейности за гражданско образование, мотивационни дейности и активности, които повишават тяхното самочувствие, постигат много по-високи резултати, както и че все повече ученици от уязвими групи решават да продължат образованието си във висши училища.

 

 

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

Амалипе, ученици, уязвими групи

Още новини по темата

Училища от двойкаджии - как е възможно това?
25 Авг. 2025

19% от учениците учат ИКТ, но само 2% работят в тази област
15 Авг. 2025

МОН ще провери приема на ученици с хронични заболявания в елитните гимназии
05 Авг. 2025

Отборът ни по химия донесе 4 олимпийски медала
13 Юли 2025

Четвъртокласниците понижават леко успеха си
11 Юни 2025

Десетокласници разказаха на по-малки ученици за вредите от вейповете
24 Май 2025

МОН предлага повече по-леки санкции за учениците

23 Май 2025

Възкръсна идеята при среден успех 5 да не се държи матура
14 Апр. 2025

Забраната на смартфоните не защитава децата от опасностите в мрежата
30 Март 2025

Интерактивно приложение учи децата за правилата на пътя
18 Март 2025

Учебни програми за всички или за всеки: едно елементарно решение

10 Март 2025

МОН ще предложи по-лесно да се наказват учениците
01 Март 2025

Масово българите са за "твърда ръка" в училище
27 Февр. 2025

В Естония учат ключова компетентност - живот

10 Февр. 2025

ОЩЕ НОВИНИ ОТ ПРОСВЕТА

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: В съдебната система тече операция "Плюшено зайче"
ДИЯН БОЖИДАРОВ: Хайде Радев да прави партията, че не се издържа вече!
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: Разводът на ПП и ДБ (засега) се отлага
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Дано Унгария не ни помага за Шенген
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Чакъров прегърна Пеевски в сюрреалистичен кошмар