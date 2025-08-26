Все повече ученици от уязвимите групи се явяват на матура

Увеличава се броят на учениците от уязвими групи, които се явяват на матура. Това е един от изводите в анализ на Центъра за междуетнически диалог "Амалипе", базиран на работата му със 79 средни училища и професионални гимназии, голямата част от тях с ученици от уязвими групи, в рамките на програмата "Всеки ученик ще бъде отличник".

"Това са ученици, които са мотивирани да завършат средното си образование с диплома и директорите на които не ги обезкуражават да се явят заради притеснението, че може да има слаби оценки и това да доведе до общ среден нисък резултат на випуска. Самият брой ученици, явили се на матури, вече е индикатор за промяна и само след 2-3 години той ще бъде последван и от повишени резултати", казва Теодора Крумова, програмен директор на Центъра.

"Значителна част от училищата, особено такива, в които преобладава процентът ученици от уязвими групи, през последните години полагат сериозни усилия да променят негативните резултати. Тези усилия се изразяват не само с допълнителни часове и засилена подготовка по български език, но и с редица допълнителни методи за повишаване на цялостната мотивация на учениците, знанията и уменията, използване на ролеви модели и др. Вече се открояват множество успешни примери в тази насока и училища, които скоро ще изненадат тези, които с лека ръка просто ги определят като училища с ниски резултати", казва тя и дава примери.

Професионалната гимназия по текстил и кожени изделия в София е едно от училищата, които показват, че усилената работа и годините постоянство и упорит труд, дават резултат. Средният успех на матурата по български език там е 4,09. Статистика от последните 8 години показва как постепенно, макар и бавно, училището повишава резултатите си, като изключим слабото понижение в резултат от Ковид-19 пандемията. В гимназията също така, ако преди 10 години е нямало нито един ученик, който да се яви на матура, сега има ученици, които имат отлични резултати. Един от тях е с резултат много добър 4.55 на матурата по български и отличен 5.88 на професионалния изпит.

Друг извод от изследването на "Амалипе" е, че учениците, които са издържали успешно изпита по български стават все повече и имат все по-високи резултати, но те „потъват“ в статистиката. Средният резултат на училищата в Мрежата "Всеки ученик ще бъде отличник" е 3,05, а средната оценка на матура по български на учениците, които са издържали изпита, е около 3,75, показват данните.

Училищата, обучаващи голям брой ученици от уязвими групи, все още се справят с щетите, които нанесе Ковид пандемията. 2022 година е годината с най-ниски резултати. Ако непосредствено преди пандемията тези училища бяха започнали да „набират скорост“ и да повишават резултатите, Ковид доведе до рязък спад, от който училищата в момента постепенно излизат. В същото време, трябва да имаме предвид, че макар и с по-високи резултати, все пак преди пандемията броят на явяващите се на матури все още е сравнително малък, отбелязва Крумова.

Въпреки предизвикателствата, с които се сблъскват професионалните гимназии по отношение на държавния зрелостен изпит по български, учениците в тези училища показват сравнително високи резултати на изпита за професионална квалификация. Така например средният резултат от защитата на дипломни проекти по държавния изпит за придобиване на професионална квалификация на училищата от Мрежата "Всеки ученик ще бъде отличник" е 4,61.

Сред останалите заключения са, че слабите оценки са концентрирани при учениците, завършили предходни години, че дванадесетокласниците, които са включени в дейности за гражданско образование, мотивационни дейности и активности, които повишават тяхното самочувствие, постигат много по-високи резултати, както и че все повече ученици от уязвими групи решават да продължат образованието си във висши училища.