Ученическите ваканции: 12 дни по Коледа и 10 дни напролет

Министерството на образованието и науката утвърди графика за учебното време за наближаващата нова 2025/26 учебна година.

Първата ваканция - есенната - ще е 31 октомври до 3 ноември включително, т.е. 4 дни. По Коледа учениците ще почиват 12 дни - от 24 декември до 4 януари включително, а пролетната им ваканция ще е 10 дни - от 4 април до 13 април. Само за 12-класниците почивката ще започва малко по-късно - на 8 април.

Междусрочната ваканция ще бъде 3 дни - от 31 януари до 2 февруари включително. В графика е предвидено 2 март (понеделник) да бъде неучебен ден. Той ще се слее с националния празник 3 март и ще се получат още 4 неучебни дни за учениците - от 28 февруари до 3 март.

По традиция неучебни ще са дните на матурите. Предвижда се на 20 май да е задължителният държавен зрелостен изпит по български език и литература, а на 22 май - втората матура.

Неучебни през новата година ще са и дните на националните външни оценявания в 7. и 10. клас - 17 и 19 юни. На 3 и 4 юни са планирани изпитите в края на 4. клас.