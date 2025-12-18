Два университета не са одобрени за изследователски

Pixabay Изследователските университети имат високо ниво на научноизследователска дейност, което води до високо академичното ниво на преподаване и е предпоставка за развиване на изследователски умения у студентите.

Две висши училища, които са кандидатствали за изследователски статут, не са били одобрени за него. Това са УНСС и Великотърновският университет. Това става ясно от проект на решение на Министерския съвет за приемане на актуализиран Списък на изследователските висши училища за 2025 г.

За изследователски университет се определя този, който дава значим принос за развитието на важни обществени области чрез върхови научни изследвания и има високи резултати от научноизследователска дейност. Включването в Списъка на изследователските висши училища е за срок от 4 години.

Последният актуализиран Списък е от 2024 г. и включва 12 висши училища: Софийския университет, медицинските университети в София, Пловдив, Плевен и Варна, Техническия университет-София, ХТМУ, Пловдивския университет, Тракийския университет, Русенския университет, Югозападния и Бургаския държавен университет.

Т.г. бе приета нова методика за определяне на изследователските висши училища, съгласно която те се оценяват според показатели като научни резултати, видими в международните бази данни Scopus и/или Web of Science (публикации, монографии и цитати), продукти на интелектуалната собственост (патенти, заявки за патенти, полезни модели, сортове растения и породи животни) и др. Според нея висше училище, което е оценено с не по-малко от 8000 точки, се включва в Списъка на изследователските висши училища, припомнят от МОН.

За първите седем висши училища от Списъка (СУ, медицинските университети в София, Пловдив и Варна, ТУ-София, Пловдивския и ХТМУ) през 2025 г. е изтекъл 4-годишният срок на получения статут на изследователски висши училища, поради което те отново са подали заявления за включване. Такива са подали и Университетът за национално и световно стопанство и Великотърновският университет. Комисия с представители на министерството на образованието и науката, министерството на иновациите и растежа, Българската академия на науките и Селскостопанската академия е извършила оценка на резултатите на въпросните 9 висшите училища. Според нейното решение статутът си запазват сегашните 12 университета, а УНСС и Великотърновският не се включват.

Припомняме, че МОН предложи завишаване на изискванията за изследователските университети през лятото - 100-те точки за научна дейности например се увеличаваха на 10 000 т., на което Съветът на ректорите възрази с мотива, че не съдържат достатъчно гаранции за справедлива конкуренция между отделните висши училища и потенциално силно биха фаворизирали мащаба за сметка на качеството.

Изследователските висши училища имат високо ниво на научноизследователска дейност, което води до високо академичното ниво на преподаване и е предпоставка за развиване на изследователски умения у студентите и за качествено възпроизводство на научния потенциал. Те се отличават със значима по количество и качество научна продукция, голям брой цитирания и високо ниво на патентна активност. Поддържат висока научна активност, демонстрират стабилни резултати по ключови научни направления и реализират публикации в престижни международни издания. С повишаване на научно-иновационния им капацитет ще се осигурят и нужните условия за по-активното им участие в международни и национални научно-иновационни програми, пише в мотивите. Част от тези висши училища изпълняват и стратегически научноизследователски и иновационни програми за развитие по Националния план за възстановяване.