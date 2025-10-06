Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

Ректорите искат нови правила за изследователските университети

Те не приемат отпадането им от комисията, която следи за изпълнението им

Днес, 13:48
Проф. Миглена Темелкова, председател на Съвета на ректорите
Съвет на ректорите
Проф. Миглена Темелкова, председател на Съвета на ректорите

Предложените от МОН нови правила за определяне на изследователските университети не съдържат достатъчно гаранции за справедлива конкуренция между отделните висши училища и потенциално силно биха фаворизирали мащаба за сметка на качеството. Това се казва в писмо на Съвета на ректорите, в която те настояват за оттеглянето им. 

Въпросните промени в постановлението за показателите, по които висши училища биват определяни с изследователски статут, бяха представени от МОН през август. Те предвиждат завишаване на изискванията пред висшите училища - вместо досегашните 1000 точки занапред те ще трябва да имат не по-малко от 10 000 точки от научноизследователска дейност, превес на реалните резултати и качество от научната дейност за сметка на броя защитили докторанти и доктори на науките и т.н. Според Съвета на ректорите обаче са налице "съществени недостатъци в структурата и концепцията на предложените изменения и проектът следва да бъде основно преразгледан, коригиран и подложен отново на обществено обсъждане".

Изследователските университети са нова фигура в образователната ни система, възникнала след измененията в закона за висшето образование след 2020 г. Те са висши училища, даващи значим принос за развитието на важни обществени области чрез върхови научни изследвания и имащи високи резултати от научноизследователска дейност. "На участниците в тази своеобразна национална „Бръшлянова университетска лига” държавата вече разпредели 240 млн. лв. по Плана за възстановяване и устойчивост", припомнят ректорите.

Според тях предложените правила съдържат недостатъчна обвързаност с изискванията за интеграция на научните резултати с общественото влияние, което следва да произтича от тях и с икономическото развитие на страната. По този начин предложените компоненти не съответстват изцяло на изискванията, както на закона за висшето образование, така и на специално новоприетия, като условие за отпускане на срeдствата от ЕС, закон за насърчаване на научните изследвания и иновациите, смятат те.

Освен това предложените формули не съдържат достатъчно гаранции за справедлива конкуренция между отделните университети и при приложението си потенциално силно биха фаворизирали мащаба за сметка на качеството, пишат още ректорите. Те определят като напълно неприемливо и предложеното отпадане на представителството на тяхната организация в специалната междуведомствена комисия, която следва да следи за изпълнението и приложението на тези правила. "Присъствието на такъв член е гаранция за професионална компетентност на органа и прозрачност на работата на тази комисия впоследствие", категорични са още от Съвета на ректорите. И посочват, че виждат ролята си на безпристрастен арбитър в съревнованието между своите членове, стремящи се към получаването на подобен престижен статут.

"Предишната метрика за определяне на научноизследователските университети беше направена така, че 240-те млн. лв. да бъдат разпределени между точно определени университети. Сега метриката е още по-деформирана и дава превес на големите изследователски университети, които стават още по-силни. По-малките университети нямат никакъв шанс? Не трябва ли да има отделна писта за тях и някаква компенсация? Къде е балансът? Защо да се сърдим на малките университети, които се редят на единствената опашка, която съществува. Къде да отидат те, откъде да получат средства?", пита преподавател. И припомня, че според Стратегията за висше образование следваше да бъдат определени три типа университети - научно-изследователски, образователни и професионални. За последните два вида обаче до ден днешен няма дефиниции, нито конкретно подпомагане. 

"Работи се непрозрачно за кандидатстване за този статут. Кандидатствахме отдавна и 6 месеца нямахме отговор от МОН", посочва университетски преподавател. "Художествено-творческата дейност я няма в метриката. Това означава, че висше училище в областта на изкуствата никога не може да получи изследователски статут", казва негов колега. Той обръща внимание, че високите научни показатели идват главно от определени направления като медицина, фармация, физика и химия, докато приносът на педагогиката, или пък българската филология и история е нищожен.

 

Кои са изследователските висши училища?

Между 2021 и 2024 г. списъкът с изследователските университети е актуализиран три пъти, като в него са включени 12 висши училища - СУ, медицинските университети в София, Варна, Плевен и Пловдив, ТУ-София, ХТМУ, Пловдивският университет, Тракийският университет в Стара Загора, Русенският университет, ЮЗУ и Бургаският държавен университет. Към момента 10 от въпросните изследователски университети изпълняват стратегически научноизследователски и иновационни програми за развитие по Националния план за възстановяване и устойчивост, посочват от МОН.

 

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

ректори, изследователски университети

Още новини по темата

Увеличават бонусите на ректорите

03 Окт. 2025

Завишават се изискванията за изследователските университети
22 Авг. 2025

Разследваният ЮЗУ получи нов висок статут
07 Яну. 2025

Съветът на ректорите избра нов шеф

13 Март 2024

Ректор с финансови нарушения обяви 281 000 лв. годишна заплата
17 Авг. 2023

Нова вълна ректори идва във висшите училища
07 Авг. 2023

Висшето образование търси допълнителни 178 млн. лв.
15 Апр. 2023

Безумни бюрократични изисквания отказват чуждестранните студенти

12 Окт. 2022

Недостойна борба за заплати разтърси висшите училища
28 Авг. 2022

Най-богатият ректор си докарва почти половин милион годишно
13 Авг. 2022

Как ще повишим качеството, ако обединим музикант с художник?
11 Март 2022

В 8 от 16-те факултета на СУ ще се учи присъствено
20 Септ. 2021

7 вуза ще получат допълнително пари заради изследователския си статут
22 Юли 2021

МОН отвори вратата за изследователски университети
13 Юли 2021

ОЩЕ НОВИНИ ОТ ПРОСВЕТА

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: Главният прокурор вече е като котката на Шрьодингер
ДИЯН БОЖИДАРОВ: Виена извън конспекта
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: Обезоръженият Радев чака избори
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Дано Унгария не ни помага за Шенген
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Чакъров прегърна Пеевски в сюрреалистичен кошмар