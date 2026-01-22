Кр. Вълчев: Междусрочната ваканция няма да се удължава заради грипа

"Не се предвижда удължаване на междусрочната ваканция за учениците заради грипа", обяви министърът на образованието Красимир Вълчев.

Ваканцията между двата срока на учебната година е само един ден - 2 февруари. Заедно със събота и неделя, които са на 31 януари и 1 февруари, учениците ще имат три свободни дни.

Преди дни от синдикат „Образование“ към КТ „Подкрепа“ поискаха удължаване на еднодневната междусрочна ваканция с четири дни - от 3 до 6 февруари заради заболяемостта от грип в страната.

„Ситуацията, както казаха и здравните власти, се развива обичайно спрямо предходните години. Винаги в края на януари имаме пик. Не е малка заболеваемостта, но не е и толкова голяма“, коментира Вълчев. "Сега може би решаващи ще са данните от тези дни. Не предвиждаме удължаване на така наречената "междусрочна ваканция" за всички ученици, така че засега си остава графикът на учебното време, което имаме, и решенията ще се вземат област по област", заяви просветният министър в оставка Красимир Вълчев.

В момента заради повишената заболеваемост от грип е обявена епидемия само в три области - Варна, Добрич и Бургас. Учениците там преминаха на онлайн обучение.

В морската столица мерките са в сила до 26 януари, а до 25 януари е обявена епидемия в Добрич. Габрово беше четвърта област, която бе близо до епидемичната граница, но властните взеха решение да не обявяват мерки засега.