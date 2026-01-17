Медия без
Просветният министър не вижда шанс за училищния закон

Той се обяви за последователност в работата на следващия екип в МОН

Днес, 18:15
Според Вълче задължително трябва да се промени системата от санкции за учениците, да се ограничи допълнително използване на мобилни телефони в клас и да се наблегне на гражданското възпитание.
Илияна Кирилова
"Нищожен е шансът в рамките на този парламент да бъдат гласувани промени в закона за предучилищното и училищно образование". Това заяви от Пловдив министърът на образованието в оставка Красимир Вълчев.

Изявлението му идва на фона на опитите законопроектът да се разгледа на второ четене в просветната парламентарна комисия. Тази сряда бе свикано заседание, на което проектът на МОН следваше да се разглежда, но то бе отменено заради натоварена програма на депутатите. Това вероятно успокоява критиците му, но не и повечето учители и директори, които настояват част от предложенията, сред които забрана за мобилни телефони в училище, да бъдат приети час по-скоро.

Вълчев се обяви за последователност в работата на следващия екип в МОН и изтъкна, че такава е имало в дейността на образователното министерството при различни политически сили. Според него няколко са темите, по които наследникът му задължително следва да работи - да се промени системата от санкции за учениците, да се ограничи допълнително използване на мобилни телефони в клас и да се наблегне на гражданското възпитание.

"Според мен няма да има възможност да се разгледа до края на работата на това Народно събрание, над 20 са промените, може би над 25 дори, които бяха предложени. Имаше работна група преди второ четене, видя се че по почти всички от тях има относително съгласие. Като казвам относително съгласие, не означава пълно съгласие. Религия има и в момента, за мен беше изненада, че някои организации се фокусираха единствено и само върху това, имаше своеобразна идеологическа война срещу религията", коментира той, цитиран от БНТ, за новия предмет, който смяташе да въведе от 1. клас. Идеята му предизвика хиляди негативни реакции от граждански организации, експерти и родители, според които тя противоречи на светския характер на образованието.

Сред другите предложения обаче са и тези за допълнителна езикова подкрепа за децата, които не знаят добре български език, за повече възможности за децата със специални потребности и др., които се очакват с нетърпение в системата.

 

 

 

