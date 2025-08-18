Кр. Вълчев: При мандатност на директорите рискуваме вакуум в системата

"Няма много желаещи за директори на училища и детски градини и с въвеждането на мандатност рискуваме много учебни заведения да останат без постоянни директори". Това каза просветният министър Красимир Вълчев в Стара Загора, цитиран от БТА. Той посети местната професионална гимназия по облекло и хранене "Райна Княгиня".

"Няма съмнение, че трябва да повишим отговорността на директорите, а мандатността е механизъм за това, който се обсъжда от много години, но има своите плюсове и минуси и решението трябва да е добре обмислено", посочи той. По думите му въпросът за мандатността на директорите е останал дискусионен и при подготовката на последните промени в закона за предучилищното образование (към момента те са приети на първо четене в комисия). Според него мандатността би повишила отговорностите на директорите, но от друга страна, през определен период ще бъдат поставяни на избиране или преизбиране директори на 2400 училища и 2000 детски градини, което много ще затрудни системата.

"В момента изпитваме трудност с 400 конкурса. Много е вероятно да оставим системата във вакуум за няколко месеца, ако не бъдат избрани директори", посочи още той, допълвайки, че в училищата, в които има временно изпълняващ директор, е най-голям рискът да се натрупат проблеми, както показва и практиката.

"Съпоставяйки плюсовете и минусите, предложихме на Народното събрание алтернативния вариант всяка година директорите да бъдат оценявани и при нисък резултат началникът на Регионалното управление на образованието да има основание да ги освободи от длъжност", каза още Вълчев. По темата дискусиите обаче продължават - предложението учителите и директорите се освобождават от длъжност при нисък резултат, без да имат шанс, както досега, да получат методическа подкрепа, и след година да бъдат атестирани наново, се критикува от някои организации. Те се опасяват, че по този начин ще могат лесно да се отстраняват неудобни директори.

Идеята за мандатност на директорите се критикува силно от Съюза на работодателите в системата на народната просвета. Подкрепа пък има от партии като Възраждане, ПП-ДБ, отчасти и ДПС.

Директорски конкурси

Във връзка с конкурсите за директори на 443 образователни институции, министърът посочи, че към момента не може да се предостави обобщена информация за броя избрани директори в страната в настоящите конкурси, които приключват днес, но процентът на избраните в страната е висок. "Броят на кандидатите обаче е нисък, в близо 80 училища няма кандидати, в други има по един, а на места кандидатите не са преминали първи етап на конкурса", отбеляза той.

Още промени в бъдеще

Относно другите промени, които предложи МОН - за увеличаване на часовете по български, математика и природни науки в гимназиалния етап за сметка на намаление на часовете по чужд език, министърът припомни, че МОН предлага намаляване на часовете по чужд език от 18 на 16 часа в 8. клас. "Предложили сме промени в рамковите учебни планове. Имахме разговори с директори на езикови гимназии и много от тях смятат, че промените са полезни за езикови гимназии. В момента 18 от 35 часа в езикови гимназии са само по език, съответно учениците не учат история, физика, химия, биология", коментира Вълчев в Стара Загора.

"Опитваме се да премахнем това прекъсване в учебните планове. От друга страна, сме предложили да не започват всички деца от нула, тоест да има възможност в 8. клас да групират учениците в зависимост от нивото на владеене на езика", посочи той. Вълчев, добавяйки, че целта е да се ограничи малко езиковото обучение, да има диференцирана възможност и да се облекчат програмите за профилирана подготовка, за да се освободи време за общообразователните дисциплини.

"В обсъждането на новата образователна структура са предвидени и други две дискусии, като едната от тях е за завършване на основното образование, за което има много висока степен на съгласие, че то трябва да приключва по-късно. Другото е за националното външно оценяване и държавните зрелостни изпити. Ако имаме по-къс гимназиален етап, стои въпросът трябва ли да има външно оценяване в 10. клас", посочи още той.