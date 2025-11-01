Просветният министър иска да се върне повтарянето в 1. клас

Първи клас ще може да се повтаря при незнание на български език, каза министърът на образованието Красимир Вълчев в Нова Загора. Според сегашния Закон за училищното и предучилищното образование повтаряне на годината в начална степен - до четвърти клас включително, не може да има. Възможността за връщане на повтарянето в малките класове е част от готвените мащабни промени на училищния закон заедно с редица други спорни мерки като обучението по религия и добродетели, дисциплина, телефони и др.

Вълчев бе в града за Деня на народните будители, където присъства на откриването на паметник на Стоян Омарчевски и коментира проблемите с обхвата на децата в образователната система. Министърът заяви, че ключов проблем остава незнанието на български език, което затруднява усвояването на останалите предмети, директно адресирайки по този начин децата от ромското и турското малцинство. Само преди година, когато в НС бе проведен ожесточен дебат дали да се върне възможността за повтаряне в 3. и 4. клас, образователното министерство твърдо бе против. "Опитът в редица държави показва, че повтарянето на началния етап често дава негативен ефект и дори води до трайно отпадане на децата от образователната система и дори може да доведе до сегрегация", казваха тогава от ведомството. За разлика от малките ученици, в по-горните класове - от 5-и до 11-и, могат да бъдат оставени да повтарят годината.

В изказването си днес Вълчев добави, че повтарянето на първи клас при необходимост, когато ученикът не владее български език, е "по-добър вариант, отколкото детето да отпадне от системата". Предложено е въвеждането на езикова интеграция, подобна на практиката в други европейски страни, при която децата, които не владеят български, започват с обучение само по езика, преди да преминат към останалите учебни дисциплини, пише БТА.

Красимир Вълчев подчерта, че в някои общности отговорността към образованието и ежедневното посещение на училище е ниска и затова преди две години са били отделени средства за образователни медиатори – хора от общността, които ежедневно посещават домовете на децата и работят за редовното им присъствие. Вълчев уточни, че Министерството на образованието е безкомпромисно по отношение на прикриването на отсъствия.