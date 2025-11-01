Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

Просветният министър иска да се върне повтарянето в 1. клас

Това можело да се случи при незнание на български език

Днес, 16:19
Красимир Вълчев бе в Нова Загора за откриването на паметник на Омарчевски.
БГНЕС
Красимир Вълчев бе в Нова Загора за откриването на паметник на Омарчевски.

Първи клас ще може да се повтаря при незнание на български език, каза министърът на образованието Красимир Вълчев в Нова Загора. Според сегашния Закон за училищното и предучилищното образование повтаряне на годината в начална степен - до четвърти клас включително, не може да има. Възможността за връщане на повтарянето в малките класове е част от готвените мащабни промени на училищния закон заедно с редица други спорни мерки като обучението по религия и добродетели, дисциплина, телефони и др. 

Вълчев бе в града за Деня на народните будители, където присъства на откриването на паметник на Стоян Омарчевски и коментира проблемите с обхвата на децата в образователната система. Министърът заяви, че ключов проблем остава незнанието на български език, което затруднява усвояването на останалите предмети, директно адресирайки по този начин децата от ромското и турското малцинство. Само преди година, когато в НС бе проведен ожесточен дебат дали да се върне възможността за повтаряне в 3. и 4. клас, образователното министерство твърдо бе против. "Опитът в редица държави показва, че повтарянето на началния етап често дава негативен ефект и дори води до трайно отпадане на децата от образователната система и дори може да доведе до сегрегация", казваха тогава от ведомството. За разлика от малките ученици, в по-горните класове - от 5-и до 11-и, могат да бъдат оставени да повтарят годината.

В изказването си днес Вълчев добави, че повтарянето на първи клас при необходимост, когато ученикът не владее български език, е "по-добър вариант, отколкото детето да отпадне от системата". Предложено е въвеждането на езикова интеграция, подобна на практиката в други европейски страни, при която децата, които не владеят български, започват с обучение само по езика, преди да преминат към останалите учебни дисциплини, пише БТА. 

Красимир Вълчев подчерта, че в някои общности отговорността към образованието и ежедневното посещение на училище е ниска и затова преди две години са били отделени средства за образователни медиатори – хора от общността, които ежедневно посещават домовете на децата и работят за редовното им присъствие. Вълчев уточни, че Министерството на образованието е безкомпромисно по отношение на прикриването на отсъствия.

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

Красимир Вълчев, повтаряне

Още новини по темата

Просветният министър: Ученици от някои общности ходят на училище с ножове
22 Окт. 2025

Кр. Вълчев: При мандатност на директорите рискуваме вакуум в системата
18 Авг. 2025

Изпитите след 7. клас ще са практически и с повече природни науки
06 Юли 2025

МОН предлага повече по-леки санкции за учениците

23 Май 2025

МОН иска последната дума при обявяването на неучебни дни

14 Май 2025

МОН ще предложи връщане на 8. клас към основното образование

09 Май 2025

В 1. клас по добродетели учениците ще учат за вяра и щедрост

07 Май 2025

Възкръсна идеята при среден успех 5 да не се държи матура
14 Апр. 2025

И МОН е за намаляване на 15-те дни отсъствия по семейни причини
08 Апр. 2025

Държавата може да финансира и второ висше образование
21 Март 2025

Математическите гимназии може да станат специализирани
06 Март 2025

МОН категорично ще предложи задължителна религия в училище
05 Март 2025

Задават се промени в приема по икономика и педагогика

24 Февр. 2025

Обмисля се по-висок скок на учителските заплати, но от 1 март
05 Февр. 2025

ОЩЕ НОВИНИ ОТ ПРОСВЕТА

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: Европрокурорка ли имаме, или Еврото си има прокурорка
ДИЯН БОЖИДАРОВ: 21 души от народа на Владиславово подкрепиха г-н Борисов
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: Управляващите са опасни за България
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Дано Унгария не ни помага за Шенген
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Балканският лъв Бойко Борисов вече е кротко коте