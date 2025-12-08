Красимир Вълчев: Заплатите на учителите се вдигат с 10%

В проектобюджет 2026 е предвидено увеличение на заплатите на учителите и непедагогическия персонал в системата в размер на 10%. Няма промяна в частта за образование във внесения спрямо оттегления първоначален вариант на бюджета.

Това обяви в Пазарджик просветният министър Красимир Вълчев.

За образование през 2026 година в бюджета се залагат 5.78 млрд. евро при заложено за 2025 г. 5.23 млрд. евро, като секторът запазва дял от 4.8% от БВП. Според просветния министър Вълчев текущите разходи в проектобюджета са приемливи, но капиталовите разходи за строителство са недостатъчни.

“Ще има 10-процентно увеличение на неакадемичния и педагогическия персонал. Ако искаме да имаме добро образование, трябва заплатите на учителите да бъдат малко над средната заплата. Това се опитваме да поддържаме като консенсус през последните години", коментира Вълчев. В сектора на средното образование обаче няма законово обвързване на ниво на основни заплати спрямо средната и консенсусът е политически, а не законово изискване.

С 10% се увеличават и заплатите на академичен и неакадемичен персонал във висшите училища, БАН и останалите научни звена. При висшето образование е предвидено замразяване за 2026 година на съществуващото в закона обвързване между основните заплати и средната за страната, но ще се осигури ресурс за 10% ръст на възнагражденията, без да се прилага такава формула.

“Що се отнася до националните програми, за другата година ще имаме средства да започнем нови национални програми, но те няма да са с голям бюджетен ресурс”, посочи Вълчев. Изпълнението на старите инвестиционни програми продължава, но за нови средства няма да има, допълни министърът. Вълчев изрази надежди бюджетът да бъде приет, защото неприемането му и влизането в 2026 година с удължителен проблем малко или много ще компрометира влизането в еврозоната. Вълчев откри в Пазарджик два STEM центъра - в Професионалната гимназия по икономика и мениджмънт и в Средно училище "Петър Берон", пространство за практическо обучение ще имат и възпитаниците на ОУ „Св. Климент Охридски“ в село Скутаре.

НЕДОВОЛСТВО

Недоволство от недофинансирането на сектора изрази в позиция и синдикат "Образование" към КТ "Подкрепа". "Синдикат „Образование“ към КТ „Подкрепа“ и българските учители са сериозно обезпокоени, как българското общество ще очаква по-добро качество на образователните дейности с недофинансирана просветна система.

Затова Синдикатът не приема този проект за бюджет!

Синдикат „Образование“ предлага: Да се осигурят още 200 милиона лева, към съществуващите в проектобюджета 289,9 милиона лева, за да се осигури 15% увеличение на учителските заплати, на база СБРЗ от четвъртото тримесечие на 2023 г. Да се отхвърли заложената промяна в чл. 91 и чл. 94 от проектозакона за държавния бюджет и отнемане на правото на преходни остатъци на образователните институции на делегирани бюджети. Да се осигурят още 50 милиона лева за осигуряване на плащанията по националния КТД в отрасъл „Средно образование“. Да се осигурят още 20 милиона за повишаване на капиталовите разходи на образователните институции, които от години не са променяни. Да се заложи 5 годишна стратегия за достигане до 5,5% от БВП за българското образование и то без европейското финансиране", се казва в позицията на синдиката.