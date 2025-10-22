Просветният министър: Ученици от някои общности ходят на училище с ножове

"Не малък процент ученици от определени общности ходят ежедневно с ножове в училище и в града. Учителите всеки ден изземват ножове. Може би е въпрос на локална култура и има нужда училищата, които желаят, да бъдат подпомогнати". Това коментира просветният министър Красимир Вълчев пред журналисти в Русе по повод последните два случая на агресия сред ученици - на убийство на 15-годишен в столичен мол и на 12-годишно момче, намушкано с нож в столично училище.

По думите му МОН ще подпомогне училищата, които поискат, но този въпрос няма да се разреши само с металдетектори и технически мерки, затова и такива няма да се слагат във всички училища. По повод техническите мерки, които трябва да бъдат взети, вътрешният министър Даниел Митов коментира, че МВР няма да позволи на моловете да използват варианта за лицево разпознаване с камерите за охрана. Искането е от Българската асоциация на ритейл центровете на срещата във вторник за сигурността след случая на убито момче. Митов подчерта, че българското законодателство не позволява подобна технология да бъде ползвана за такива цели."Такава тема беше поставена, тук вече опираме до законодателство, това е много трудно разрешим въпрос. Има си европейско законодателство и българско законодателство, което не позволява подобен тип технология да бъде ползвана за такива цели"

Просветният министър подчерта, че основната функция на образователната система е възпитателната, но тя е отслабена. Затова и с промените в учебните програми и с насоките, които се дават, МОН опитва да каже на учителя, че трябва да възпитава, макар и да е неравна конкуренция със социалните мрежи. "Не можем да обещаем, че от утре ще има по-малко агресия. Има я във всяко общество, но ако засилим възпитателната функция, може да имаме по-малко агресивни младежи и по-малко такива случаи", смята той.

"Трябва да бъдем достатъчно ясни с децата си какво е отношението ни към агресията. Освен това моето мнението е, че трябва да дозираме присъствието им в информационните среди - да гледат по-малко предавания и по-малко съдържание в интернет. Аз бях изненадан да видя видеоигра, в която целта е да убиеш повече хора по по-жесток начин. Като добавим филмите и съдържанието, което гледат младите хора, това води до създаването на нагласи за насилие”, обясни Вълчев.

Според него има голям проблем и с това, че учителите не успяват да въдворят ред в класната стая. "Затова със закона за предучилищното и училищното образование сме предложили допълнителни мерки по отношение на учениците. Подкрепата ще остане. Те срещнаха критика, че децата само ще бъдат наказвани, но когато един учител не може да въдвори ред в класната стая, страда правото на качествено образование на всички останали ученици", коментира министърът.

Според него трябва да се наблегне на превенцията и възпитанието на децата, защото в системата има много мерки - като механизъм за реакция при агресия, при който веднага се активира съответният екип, но всички тези действия са последващи. "Миналата година си поставихме за задача да обучим всички педагогически специалисти, които работят с ученици от 3 до 12 клас, да говорят по темата за наркотиците. Образователната система не може да противодейства на разпространението им, но може да създаде нагласи в децата да не ги употребяват", обясни той.