Наши ученици завоюваха международни отличия по икономика

МОН Учениците ни са били избрани да представят България на база представянето им на състезание по финансова грамотност, след което са държали и изпит.

Четирима български ученици завоюваха отличия в Международната олимпиада по икономика (IEO). Състезанието, което е онлайн, включва участие в индивидуални кръгове с тестове по икономика и финансова грамотност и отборен кръг, в който се развива бизнес казус.

Сребърен медал спечели Никола Дебърски от 10 клас в ППМГ “Акад. Иван Ценов” във Враца.

Бронзови медалисти са Сара Илиева (11 клас в ПЧМГ) и Веселин Маринов (12 клас в 164 ГПИЕ в София).

Отличие за “Достойно представяне” бе дадено на Велислав Джелепов (11 клас в МГ “Акад. Кирил Попов” в Пловдив).

Отборът на България е на 5-о място по представяне на бизнес казус и на 16-то място в цялостното класиране на отборите.

Участниците бяха поканени на подбор на база тяхното представяне на състезанието по „Финансова грамотност“, след което държаха изпит, на база на който бяха избрани 4-ма да представят България.

Ръководители и подготвили отбора за състезанието са Йордан Цанев, студент 1-ви курс в UCLA, и Наталия Борисова, студентка 2-ри курс в Bocconi.

Резултатите от участието в тази олимпиада са допълнително условие за вход в наши и в американски университети.