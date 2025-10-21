Медия без
Прекъснаха гледането на мярката на 15-годишния, убил свой връстник в мола

На момчето му е прилошало, заради което е изведено от медицински екип в "Пирогов"

21 Окт. 2025
Съдебното заседание бе прекъснато на два пъти.
Илияна Димитрова
Гледането на мярката на 15-годишното момче, обвинено в убийство с нож на свой връстник в столичен мол на 19 октомври, бе прекъснато. Причината е, че му е прилошало, съобщи БНТ.

Съдът гледа днес мярката на 15-годишното момче. Съдебното заседание бе прекъснато на два пъти. Първият - минути след началото, тъй като 15-годишният обвиняем имаше проблеми с говора. Според баща му това се случва, когато попадне в стресова ситуация. След близо час се намери логопед и заседанието продължи.

Малко след 20 часа заседанието беше прекъснато отново - този път на момчето му прилошало и се наложи медицински екип да го изведе от съдебната зала. Обвиняемият е откаран в "Пирого̀в", където ще му бъдат направени изследвания. 

"Не съм разговарял с него, има трудности с контакта. Изявления е правел пред разследващите, въпросът е, че самият контакт... трудно говори, контактува", обясни Николай Манчев - служебен адвокат. "Сигурно съжалява, съжалява, да. Как се е стигнало до случая, не е казал", коментира защитникът.

По повод фаталния инцидент от неделя вечер вътрешният министър проведе среща с представители на търговските центрове и заяви, че ще бъдат предприети мерки за засилване на охраната. Според него обаче фокусът трябва да бъде върху това как си възпитаваме децата: "И семейството, и училището имат най-основна функция именно в този момент. Какво правят дечурлига в мола с хладно оръжие, какво правят, защо ходят на училище с хладно оръжие в себе си? Това е въпрос, който трябва да се задава към семействата, възпитанието, така и към училището, разбира се. Ясно е, че МВР може и трябва да осигури някакъв вид присъствие, особено в следващите месеци по моловете, което да гарантира, че обществената сигурност на тези публични места в тези търговски обекти ще бъде спазвана. Но тази дисциплина си зависи от самите търговски обекти и техния мениджмънт. Тук трябва да направим малко по-дълбоко изследване има ли резултат поставянето на такива метал детектори, те се слагат в страни, където опасността, териристичният риск е по-голям. Сега трябва да мислим в посока на това как тези мерки да станат дългосрочни", коментира той.

Търговските обекти се ангажираха с инвестиции в сигурност и охранители. "МВР в случая не е панацея, не можем да осигуряваме непрекъснато перманентно присъствие на полиция в търговски обекти. Това ще означава, че утре, където стане инцидент, който в ресторант стане инцидент, ние трябва да осигуряваме присъствие на МВР", коментира още Даниел Митов.

