Убийството в Мадан е настъпило след масов бой

Тежка черепно-мозъчна травма е причината за смъртта на 23-годишния Костадин Кабаджов от Мадан. Това съобщи пред БТА наблюдаващият делото прокурор Атанас Илиев. Младият мъж бе открит мъртъв преди няколко дни във водите на преминаващата край града река. Първоналната информация бе, че е бил пребит и застрелян. След това прокуратурата и МВР съобщиха, че става дума за тежък побой. Стрелба също е имало, но с газови пистолети. Предполага се, че изстрелите са произведени от починалия Кабаджов или негови приятели.

Убийството е извършено в сряда вечерта в Мадан след възникнал бой между две групи, като не става въпрос за поръчково убийство.

По данни на прокуратурата в инцидента са участвали над 14 души.

Кабаджов си пишел в социалните мрежи с 20-годишно момиче от Смолян, което имало връзка с 22-годишен от Кърджали. Приятелят "поискал да се разберат по мъжки".

Прокурор Атанас Илиев каза, че се въздържа да коментира категорично от какво е причинено убийството, тъй като черепно-мозъчната травма е съчетана политравма, съдържаща в себе си много елементи, и преди да има експертно заключение по съдебно-медицинската експертиза не би могъл да отговори на въпроса.

Вчера е привлечен четвърти обвиняем като съучастник за извършеното убийство. Според прокуратурата събраните до момента доказателства подкрепят обосновано предположение за авторството и извършеното. Окръжният съд в Смолян остави за постоянно в ареста четиримата обвиняеми. Шабан Мехмед, Байрям Мехмед, Неим Мехмед и Дениз Мюмюн, които са възраст между 20 и 26 години, са привлечени като обвиняеми в умишлено убийство в съучастие.