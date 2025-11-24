Хазартна зависимост е в основата на кървавата трагедия край Пловдив

Скрийншот видео Нова тв Представители на прокуратурата и полицията разказаха за убийствата два дни след като те са се случили

Влошени отношения между 82-годишния дядо и 22-годишния внук заради хазартна зависимост и заради страх, че младежът може да продаде къщата, която му е била прехвърлена от възрастния човек, е в основата на кървавата трагедия край Пловдив. Това бе обявено на брифинг на пловдивските прокуратура и полиция. Държавното обвинение смята, че е доказано, че става дума за изключително лични причини и за семейна трагедия.

Часове по-рано стана известно, че полицията разследва двойно убийство и самоубийство в пловдивското село Поповица. Тежкото престъпление се оказа извършено в събота сутринта, но за него съобщи в понеделник сутринта кметът на селото Веска Мирчева. Едва след това и прокуратурата, и полицията потвърдиха за случая и дадоха подробности за него.

По данни от разследването дядото-бивш военен е застрелял съпругата и внука си, след което се е самоубил. Той е застрелял първо внука с четири изстрела с незаконна ловна пушка. После е убил съпругата си, която била трудноподвижна и за която той се грижел от години. Накрая се самоубил.

От полицията и прокуратурата твърдят, че не е имало подадени каквито и да е сигнали за напрежение или насилие в семейството. Внукът живеел от няколко месеца при баба си и дядо си. Той е работил като охранител.

Наблюдаващият прокурор обяви, че са събрани достатъчно доказателства за това, че възрастният човек е бил недоволен от шума от купоните на внука си и се е страхувал, че къщата ще бъде продадена от него заради хазартна зависимост. От държавното обвинение не могат да кажат дали внукът е употребявал наркотици, но е взета проба и това се проверява.

Бившият военнослужещ не е употребявал алкохол, нито е имал психични проблеми. Преди години е работил в близкото военно поделение, а след това се е занимавал с животновъдство. съобщава "Фокус" като се позовава на кметицата на Поповица.

Майката на младия мъж първа се усъмнила, че нещо се е случило. Тя позвънила на телефона на сина си, но не получила отговор. Помолила техен близък да провери дали всичко е наред.

Когато влезли в къщата, намерили безжизненото тяло на двамата възрастни на първия етаж, а на втория било тялото на младежа.

Съселяните недоумяват как се е стигнало до тази огромна трагедия. Наскоро дядото се хвалел из селото, че е купил на внук си електрически мотор, с който да ходи по-бързо на работа.

След смъртта на бащата си, младият мъж живеел често при баба си и дядо си, разказа още Мирчева.