8 души са арестувани за убийството на сина на бизнесмен от Мадан

Осем души са задържани за убийството на 23-годишния Костадин Кабаджов в Мадан, като на трима от тях - на 22, 23 и 26 години от Кърджали, прокуратурата ще повдигне обвинения и ще остави за 72 часа в ареста. Именно те са нанесли ударите, които са довели до смъртта на младия мъж. Мотивът е спор за жена и неправилни представи за мъжка чест. Това съобщиха на брифинг oĸpъжният пpoĸypop нa Cмoлян Недко Симов и директорът на Областната дирекция на МВР старши ĸoмиcap Цвeтaн Цaнĸoв.

Тялото на сина на известен мадански бизнесмен, който има хотел, бензиностанция, заложни къщи и заведения, бе открито снощи малко след 22 ч. в коритото на реката, която преминава през град Мадан. Младият мъж е бил жестоко пребит, а трупът му е намерен във водата.

Окръжният прокурор на Смолян Недко Симов бе категоричен, че не се касае за поръчково убийство, нито е имало огнестрелни рани по тялото на жертвата.

"Мотивът за убийството е любовна драма - надпревара за вниманието на една млада жена", уточни обвинителят.

Осмината мъже, които са възраст между 21 и 32 години, са задържани в микробус "Мерцедес" с кърджалийска регистрация при разклона за село Бял извор. Един от тях е дал положителен резултат за кокаин при направен тест за употреба на наркотици.

"Събраните до момента данни сочат, че е имало конфликт между жертвата и един от арестуваните - 22-годишен мъж от Кърджали. Той възникнал преди около месец, когато 23-годишният Костадин Кабаджов започнал нежелан контакт чрез социалните мрежи и приложения за чат с 20-годишната приятелка на кърджалиеца. След отказ за комуникация от нейна страна, маданчанинът продължил да й пише. Тогава приятелят й го потърсил по телефона и го е предупредил да престане със съобщенията. Възникнал е остър конфликт и Кабаджов го е заплашил, като дори му е казал да отиде в Мадан", разказа шефът на смолянската полиция.

Така късно снощи 22-годишният кърджалиец със седем свои приятели пристигат в малкия родопски град. Костадин Кабаджов пък е отишъл на мястото на срещата с опонента си, придружен от двама свои приятели. И тримата са били въоръжени с газови оръжия.

"Последвал физически сблъсък между двамата основни участници в конфликта - Кабаджов и 22-годишния приятел на момичето, при който младите мъже падат от ската в реката. Единият от придружителите на жертвата е стрелял във въздуха и заедно с другия им приятел са напуснали мястото на боя", добави старши комисар Цанков.

"В резултат на несените удари и след падането в реката 23-годишният мъж е издъхнал. По тялото му обаче няма огнестрелни рани. До момента няма данни при побоя да са използвани предмети, ударите са нанасяни с ръце и крака. Понякога обаче оръжие могат да бъдат и самите крайници, когато човек знае как да ги употребява. Имаме информация, че един от извършителите владее бойни изкуства и знае как да използва ръцете и краката си, за да нанася телесни увреждания. Той има и предишна криминална регистрация за извършване на подобно престъпление - причиняване на лека телесна повреда по хулигански подбуди", каза още Симов.