Доживотен затвор за извършителя на жестокото убийство в София през 2023 г.

Присъдата на СГС подлежи на обжалване в 15-дневен срок

Днес, 15:12
Веско Вълчинов в съда.
БНТ
Веско Вълчинов в съда.

Софийският градски съд осъди на доживотен затвор Веско Вълчинов за това, че през 2023 г. умишлено е убил Кристиян Пеев, като му е нанесъл осем удара с метална гира, съобщиха от прокуратурата.

Разследването е проведено от СДВР-МВР под ръководството и надзора на СГП. Обвинителният акт е внесен в съда на 26 юли 2024 г.

С присъда от 8 декември 2025 г. Софийският градски съд (СГС) призна подсъдимия за виновен в това, че за времето от 17:15 ч. до 18:24 ч. на 8 август 2023 г. в жилище в София умишлено е умъртвил Кристиян Пеев чрез нанасяне на осем отделни удара с метална гира в областта на челото и главата, като деянието е извършено с особена жестокост.

Впоследствие части от тялото на жертвата бяха открити в канализацията, в контейнери за боклук в София и на територията на природен парк "Витоша".

Съдът наложи на Вълчинов наказание доживотен затвор при специален режим на изтърпяване. Уважи и граждански иск за сумата от 500 000 лв., съставляваща обезщетение за претърпени неимуществени вреди от престъплението.

Присъдата на СГС не е окончателна и подлежи на обжалване и протестиране в 15-дневен срок пред Софийски апелативен съд.

