Двама гърци са намерени мъртви в Хисаря

Днес, 15:08

Двама гръцки граждани са открити мъртви в къща в град Хисаря, съобщи Plovdiv24.bg. По първоначална информация смъртта на мъжете, които са на около 70-годишна възраст, е настъпила преди няколко дни.

Тази сутрин съседи са подали сигнал в полицията, че не са виждали чужденците през последните дни, а лампа в къщата свети. На място са изпратени екипи на МВР. При извършения оглед в къщата са открити телата на двамата гръцки граждани. Единият от тях е женен за българка, а другият е негов братовчед, който пристигнал в Хисаря на гости.

Предполагаемата причина за трагедията е изтичане на газ от газова бутилка, която се е използвала в домакинството. Вероятно мъжете са готвили, тъй като хладилникът и фризерът са били отворени, а копчето на газовата печка е било отворено. 

По случая е образувано досъдебно производство. Разследването продължава.

