България уведоми Тръмп, че няма да
спазва временно Устава на Съвета за мир

Присъединяването на страната ни към организацията предизвика полемика

Днес, 19:17
Доналд Тръмп и Росен Желязков в Давос.
МС
Доналд Тръмп и Росен Желязков в Давос.

Въпреки острата полемика, която се заформи около присъединяването на България към Съвета за мир на американския президент Доналд Тръмп, правителството "Желязков" е уведомило САЩ, че съгласно Конституцията "временно" няма как да прилага устава на Съвета за мир. Или иначе казано - до неговата ратификация от Народното събрание. 

Това става ясно от писмен отговор на служебния премиер Андрей Гюров до депутата от ПП-ДБ Васил Пандов. Депутатът цитира чл. 85, ал. 1, т. 2 на българската Конституция, според който уставът на борда за мир подлежи на ратификация със закон от парламента – преди този акт обнародването не обвързва България и няма правно действие. Пандов е попитал Росен Желязков дали е уведомил САЩ за това, но не е получил отговор, а след това кабинетът предаде властта на служебното правителство.

Сега Гюров обяснява, че с Решение №46 на МС от януари за одобряване и подписване на Устава на Съвета за мир при условие на последваща ратификация е одобрен самият устав като основа за водене на преговори. Също така е упълномощен министър-председателят (тогава Росен Желязков) да подпише този устав от името на Република България – при условие на последваща ратификация. Възложено му е да уведоми и САЩ, че документът няма да се прилага временно, защото така и не дойде нужната ратификация от парламента.

В края на януари т.г. страната ни неочаквано се присъедини към организацията на Доналд Тръмп, която е бойкотирана от ЕС. Бившият премиер Росен Желязков се появи на Световния икономически форум в Давос и легитимира участието на България в Съвета за мир. 

Към инициативата на Тръмп се присъединиха 19 страни. Франция чрез Еманюел Макрон, Великобритания чрез Киър Стармър, Германия чрез Фридрих Мерц, Украйна чрез Володимир Зеленски - както и много други европейски страни отказаха да се присъединят към Съвета за мир.

