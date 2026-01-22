ДаБг: България се превръща в троянски кон и застава заедно с Орбан

С първи коментар за присъединяването на България към "Съвета за мир" на президента на САЩ Доналд Тръмп излязоха от "Да, България". Подписът за присъединяване към борда бе сложен тази сутрин от премиера в оставка Росен Желязков на Световния икономически форум в Давос.

Според съпредседателя на "Да, България" Божидар Божанов това решение е "грешно, неадекватно и опасно". И допълни, че правителството вече е загубило легитимност да взима решения. "Това не е просто едно решение, това е пробив срещу общата политика на Европейския съюз. Довечера има среща на върха на лидерите на ЕС, където да се обсъди и тази тема. Това, че България се превръща в троянски кон и застава заедно с Орбан – единственият представител на европейска държави там, е много тревожно. Останалите държави са Беларус и такива с тоталитарни режими. България не бива да има място там, особено преди това да бъде обсъдено и да бъде взета обща позиция на ЕС“, каза още Божанов.

Атанас Славов добави, че действията на Желязков и на външния министър в оставка Георг Георгиев противоречат на Конституцията. Другият съпредседател на "Да, България" Ивайло Мирчев каза, че водачът на ДПД-Ново начало Делян Пеевски е под тежки санкции от САЩ и това е причината премиерът в оставка да отиде в Давос. "Забележете и нещо друго президентът Радев, който все още е президент, не предприема никакъв ход на този форум", каза Мирчев. България се превръща за пореден път в троянски кон в Европейския съюз, добави още той.

Депутатът от ПП-ДБ Манол Пейков пък ще входира въпрос до премиера в оставка Желязков, за да го попита какво налага нашето участие в бода на Тръмп и каква е визията по въпроса на правителството в оставка.

Единствено санкционираният за корупция лидер на ДПС-НН Делян Пеевски открито заяви, че България трябва да се присъедини към борда на американския президент. Затова и не е изненадваща похвалата му към премиера в оставка. Той заяви, че участието на страната в съвета е решителна за бъдещето ѝ.

"Както подчертах вчера, за България е много важно да бъде част от тази инициатива, с която президентът Доналд Тръмп има за цел да насърчи международното сътрудничество за постигане на мирно решение на военните конфликти в Газа и други региони. За България е чест и привилегия да бъде част от изграждането на новия, по-справедлив и по-стабилен световен ред", казва Пеевски в мейл, разпространен от пресцентъра на партията.