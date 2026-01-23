ЕС има сериозни съмнения към Съвета за мир на Тръмп

"Имаме сериозни съмнения относно редица елементи в Хартата на Съвета на мира, свързани с нейния обхват, управление и съвместимост с Хартата на Организацията на обединените нации. Готови сме да работим заедно със Съединените щати по прилагането на Всеобхватния мирен план за Газа, като Съветът на мира изпълнява мисията си като преходна администрация в съответствие със съответната резолюция на ООН."

Това заяви председателят на Европейския съвет Антонио Коща след неформална среща на лидерите на страните от Европейския съюз, която приключи тази нощ в Брюксел. В нея участва и премиерът Росен Желязков, но той отказа всякакви изявления преди и след заседанието. България и Унгария бяха единствените държави от ЕС, които вчера се присъединиха към Съвета за мир.

Лидерите изразиха готовност, чрез НАТО, да играят по-сериозна роля в Арктическия регион. Те приветстваха решението на САЩ да не прилага нови мита срещу европейски държави и обещаха да работят върху прилагането на търговското споразумение между ЕС и САЩ. Европа все пак напомни на Вашингтон, че е готова да отстоява своите интереси срещу всякаква форма на принуда. Държавите от блока са готови да работят с американците и за постигането на справедлив и траен мир в Украйна.

"По време на дискусията за Гренландия беше ясно, че успяхме да устоим, бяхме твърди, но без да има ескалация, и най-важното, много единни. Но имаше и дискусия за начина, по който знаем, че трябва да работим все повече и повече за независима Европа", каза председателят на ЕК Урсула фон дер Лайен.

Един вътре, друг - вън

Американският президент Доналд Тръмп е приел предложението на руския си колега Владимир Путин да се използват замразените заради войната срещу Украйна руски пари за вноска от 1 млрд. долара в Съвета за мир. Така Русия може да стане постоянен член на Съвета.

Reporter: President Putin has said that he may use frozen Russian assets to pay for his entry to the board of peace. Were you inclined to let him do that?



Trump: I don't know about that. I've heard that. Who said that?



Reporter: President Putin



Trump: He said he was going to… pic.twitter.com/fCMsfCeH16 — Acyn (@Acyn) 22 януари 2026 г.

За първи път в състава на американската делегация за срещата с Путин по евентуален мир в Украйна е включен и старши съветникът на Съвета Джош Грюнбаум.

Тръмп обаче оттегли поканата към Канада за включване в Съвета. Канада и без това не я беше приела. Причината е острата размяна на реплики между канадския премиер Марк Карни и Тръмп. Американският президент заяви, че Канада съществува "само благодарение на САЩ". На което Карни отговори: "Канада същуствува не благодарение на САЩ. Канада процъфтява, защото ние сме канадци". Карни получи бурни овации и за речта си в Давос, в която действията на САЩ бяха подложени на остра критика.

"Моля, приемете това писмо като официално уведомление, че Съветът за мир оттегля своята покана за присъедняването на Канада", написа Тръмп в социалните мрежи. Той нарича новата организация "най-престижния Съвет на лидери, който някога се е събирал".