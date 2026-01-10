Медия без
Българската европрокурорка атакува отстраняването си пред Съда на ЕС

Днес, 19:00
29 май 2024 г. Лаура Кьовеши с Борислав Сарафов и Теодора Георгиева. По това време Сарафов все още беше легитимен главен прокурор и Кьовеши заставаше да позира с него. Вече не го прави с нито един от двамата.
29 май 2024 г. Лаура Кьовеши с Борислав Сарафов и Теодора Георгиева. По това време Сарафов все още беше легитимен главен прокурор и Кьовеши заставаше да позира с него. Вече не го прави с нито един от двамата.

Българската прокурорка в колегиума на Европейската прокуратурата, Теодора Георгиева, е атакувала пред Съда на ЕС отстраняването си от длъжност. Това разкрива изданието за разследваща журналистика "Follow the Money". "Сега" потърси коментар от Георгиева за това, но тя не отговори на запитването. (Последният път, когато Георгиева е отговаряла на въпроси на "Сега", е през октомври 2023 г.

През март 2025 г. европейският главен прокурор Лаура Кьовеши отстрани Георгиева от длъжност, докато тече проверка на независимостта ѝ. Това беше безпрецедентно събитие в кратката история на европейската прокуратурата. Самата Георгиева се оплака от натиск от Делян Пеевски по делото "Чирен", което дойде като допълнение към разкритията ѝ за чистка на свидетели и за саботаж от българските власти на разследванията на европрокуратурата в България. Нещо, което самата Кьовеши още през 2023 г. призна в интервю за "Сега" и от което Георгиева дотогава не се беше оплаквала.

Междувременно в публичното пространство се завъртя видеоклип, уж пратен от съдебния лобист Петьо Петров - Еврото, придружен с писмо, в което Георгиева се обвинява и за подкупи. Във видеото Петров и жена, чието лице не се вижда, но се твърди, че е Георгиева, обсъждат избора на български европрокурор. Действието предполагаемо се развива в емблематичния ресторант "Осемте джуджета". Накрая Петьо Еврото ѝ казва: "Решили сме го. Ставаш и това е. Пък после к’вото стане". По това време Теодора Георгиева бе избрана за представител на България в Европейската прокуратура.

На 12 март, около 2 седмици преди отстраняването на Георгиева, Софийската градска прокуратура съобщи, че започва проверка по случая и я възлага на Комисията за противодействие на корупцията (КПК). Трябваше да се снемат сведения от всички замесени, както и да се възложи "експертна справка, която да установи дали разговарящите в разпространения видеоматериал са същите, за които се твърди, че едното от тях дава 10 000 лв. месечно на другото".

И досега прокуратурата не е отговорила на въпросите, зададени от "Сега" през юни 2025 г. какво се случва с тази проверка, назначена ли е експертната справка, снети ли са сведения от Георгиева.

Така и няма официална информация дали и как приключи разследването на пожара, при който в плевенско село загина майката на Георгиева. Това разследване беше иззето от националното следствие.

Георгиева досега не е коментирала нито дали е жената от записа, нито проверката на европрокуратурата.

През септември 2025 г. беше съобщено, че започва дисциплинарно производство срещу българския европейски прокурор. Преди дни от европейската прокуратурата казаха за "Сега", че няма какво да споделят по темата. 

Follow the Money пише, че дисциплинарното производство срещу Георгиева не е свързано с изтеклите видеа, а с процедурни въпроси и интервюта за български медии, които на прокурорката не ѝ е било разрешено да даде. Според жалбата на Георгиева до СЕС действията на Европейската прокуратура са нарушили задълженията за безпристрастност и справедливост и не са посочили ясно основание за отстраняването. Тя отрича да е разкривала поверителна информация пред български медии и заявява, че се е ограничила до изразяване на "квалифицирано мнение относно оперативните трудности, с които се сблъсква Европейската прокуратура, както и съпротивата в някои държави членки срещу упражняването на нейните разследващи правомощия". В жалбата се посочва, че Европейската прокуратура твърди, че Георгиева е нарушила вътрешните процедури за разпит на свидетели, което Георгиева отрича. Тя се позовава и на "особено неясните обстоятелства" около смъртта на майка ѝ.

КЪДЕ ПОТЪНА ОБВИНЕНИЕТО

Follow the Money се спира подробно и на разследването за газохранилището "Чирен" и обществени поръчки, свързани с него. Само медиен шум остана информацията, че на 24 март м.г. Владимир Малинов - бивш служебен министър на енергетиката и отново шеф на "Булгартрансгаз", възложител на поръчките за "Чирен", трябваше да се яви в българския офис на европрокуратурата за предявяване на обвинение, но не го направи. Предявяването на обвинението е представянето му на обвиняемия. От европейската прокуратурата тази седмица за пореден път отклониха въпросите на "Сега" по темата. 

От Follow the Money са пратили въпроси и до пресцентъра на Пеевски, откъдето са получили отговор, че "темите, които повдигате, нямат абсолютно никакво отношение - нито пряко, нито косвено, към нашия лидер г-н Делян Пеевски или към политическата сила, която той оглавява - ДПС."

Малинов и "Булгартрансгаз" също не са отговорили.

Междувременно за следващата седмица е насрочено препитването на кандидатите за приемник на Георгиева, тъй като мандатът ѝ изтича тази година. Комисията по избора е в почти същия състав като тази, която селектира и нея.

