МОН пуска изненадващ тест по математика за 6-класниците

Резултатите ще се вписват само по преценка на учителя и желание на ученика, уверяват от министерството

Днес, 05:57
Целта на проучването е да проследи как различните фактори влияят на резултатите по математика, казват от МОН.
Илияна Кирилова
Министерството на образованието и науката (МОН) пуска на 3 октомври изненадващ дигитален тест по математика за всички 6-класници в страната. Това съобщиха родителите на ученици от 6-и клас.

"Дъщеря ми сподели, че другата седмица ще имат изпит по математика, нещо като входно ниво. Ще е за всички 6-класници в страната и ще го правят на компютри. Попитах я пак да не би да се е объркала. Но информацията ѝ се потвърди от училището", разказа майка от София.

Директори потвърдиха пред "Сега", че такъв тест действително е планиран - за 3 октомври. "И ние бяхме изненадани. Това ще е входно ниво по математика. Ще разделим учениците на две групи, за да успеят да го направят всички шестокласници", разказа директор на столично училище. Той потвърди, че тестът ще се проведе на компютър, като вариантът още не е известен - ще бъде даден от МОН в деня на изпита. По думите му резултатите от него ще се впишат като оценка на учениците.

Родители се чудят защо е решено да бъдат проверени на национално ниво точно шестокласниците. Според наредбата за оценяването на учениците в триседмичен срок от началото на учебната година, чрез текущо изпитване, се установява входното равнище по учебни предмети, изучавани през предходната учебна година в задължителните часове. Текущото изпитване има диагностична функция с цел установяване на степента на усвояване на основни понятия, факти и закономерности и на придобитите компетентности, които ще се надграждат през учебната година, както и идентифициране на дефицитите и предприемане на мерки за преодоляването им. Входните равнища по принцип се правят на училищно ниво от всяко училище поотделно.

Законовата уредба позволява на МОН да прави оценявания с диагностична, прогностична или констатираща цел. Миналата учебна година учениците в 9-и клас, например, правиха входно равнище по природни науки - за да се набележат мерки за преодоляване на пропуските, които проличаха в резултатите ни на международното изследване PISA. Това бе първи по рода си дигитален тест по физика, химия и биология, като резултатите на младежите бяха много слаби. Не е ясно защо сега МОН не съобщи официално, че ще провежда подобен тест по математика в 6 клас.

"Изследването се организира именно в 6-и клас - малко след прехода на децата от начален към прогимназиален етап, когато се срещат с нови учители, а понякога изцяло сменят училището и средата си. Целта на проучването е да проследи как тези фактори влияят на резултатите по математика - доколко спадът им в по-горните класове се дължи на натовареността на учебните програми и съдържанието, на смяната на средата или други фактори", обясниха от министерството.

Според тях централизираното входно ниво ще помогне навременно да се открият затрудненията и пропуските на учениците, и заедно с учителите си, те да работят по-активно и приоритетно над тях. От друга страна, изследването ще даде обективна информация на национално ниво, която ще послужи за разработване на мерки за повишаване на математическата грамотност на учениците и промяна в учебните програми. 

"Резултатите от изследването ще се използват като инструмент за подкрепа - за да покажат къде са необходими допълнителни ресурси или насоки. Те ще може да бъдат вписвани и като текуща оценка, но само при желание на ученика и по преценка на учителя. Всяко училище ще получи обобщени данни и справки, с които също ще може да анализира резултатите си и да предприеме конкретни стъпки за подобрение, коментираха от МОН.

