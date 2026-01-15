Медия без
Променят изпита по математика в 10. клас

6 от 18-те задачи по него ще проверяват умения по биология, химия, физика и география

19 Яну. 2026Обновена
Изпитът по математика в 10. клас ще е 120 минути.
Националното външно оценяване (НВО) в 7. клас ще си остане както досега само със задачи по математика, без добавяне на такива от областта на природните науки. Това за десетокласниците обаче ще бъде интегрален тест, т.е. ще провери уменията на учениците и по няколко други предмета. Това предвижда заповед на просветния министър Красимир Вълчев относно формата на тестовете от националното външно оценяване.

Припомняме, че интегралният изпит по математика в 7. клас бе въведен със заповед на министъра през август 2025 г. Родители обаче оспориха тази заповед като незаконосъобразна и не третираща равнопоставено различните випуски. Тъй като изпитът обхваща материала от 5. до 7. клас, според тях сегашните седмокласници ще са ощетени. Наскоро съдът спря временно въпросния изпит, но от МОН не дочакаха решението и с цел избягване на напрежения сред учениците отмениха частта от наредбата, която добавяше и задачи от природните науки в теста по математика за 7. клас.

Не така стоят нещата обаче с НВО-то по математика в 10-и клас. Изпитът ще остане интегрален, както предвижда заповедта на министъра от август м.г. Той ще се проведе под формата на тест, който интегрира следните учебни предмети: математика, биология, химия, физика и география. Ще включва общо 18 задачи, от които: 12 задачи (с избираем отговор и със свободен отговор), проверяващи компетентности, усвоени по математика; и още 6 задачи (с избираем отговор и с кратък свободен отговор), които се решават с помощта на умения, придобити чрез обучението по математика, но проверяват и компетентности по останалите учебни предмети. Времетраенето му ще е 120 минути.

 

 

 

