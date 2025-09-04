Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

МОН най-накрая предложи как да се измерва качеството в образованието

Сред критериите са ефективност на преподаването и ангажираност на учители и ученици

Днес, 18:28
Директорът на всяка образователна институция от 2026 г. ще трябва да определя комисия за управление на качеството.
Илияна Димитрова
Директорът на всяка образователна институция от 2026 г. ще трябва да определя комисия за управление на качеството.

Дни преди началото на новата 2025/26 г. учебна година просветното министерство предложи очакваната от години система за управление на качеството в училищата и детските градини, става ясно от съобщение на ведомството. Ако бъде одобрена, тя ще влезе в сила от по-следващата учебна 2026/27 година.

Индивидуалното развитие на всяко дете, ефективността на преподаването, мотивацията и ангажираността на учители и ученици, осигуряването на приобщаваща и сигурна среда и равен достъп за всички. Това са част от критериите за качество на обучението в детските градини и училищата, залегнали в проект на наредба за управление на качеството в институциите от системата на предучилищното и училищното образование. В него за първи път се урежда в детайли как детските градини и училищата ще изграждат свои вътрешни системи за управление на качеството. Те ще включват анализ на потребностите и очакванията на децата, учениците, родителите и учителите, формулиране на цели, планиране на дейности, изпълнение, проследяване на резултатите и предприемане на конкретни мерки за подобрение.

Наредбата предвижда директорът на всяка образователна институция да определя комисия за управление на качеството. Тя ще се състои от педагогически специалисти от съответното училище или детска градина. Комисията ще организира процеса на самооценяване, ще събира и анализира данни и ще предлага мерки за подобрение, които ще се обсъждат от педагогическия съвет.

Качеството ще се оценява чрез рамки с ясни критерии и индикатори. В детските градини акцентът е върху индивидуалното развитие на всяко дете, приобщаващата и сигурна среда, играта като основен метод на учене и високата квалификация на педагогическите специалисти.

В училищата оценяването ще обхваща три области - образователен процес, училищно управление и институционална среда. Това включва проследяване на напредъка и резултатите на учениците, ефективността на преподаването, индивидуализирания подход, равния достъп до образование, както и прозрачността и ефективността на управленските процеси. Индикатори за качеството могат да са резултатите на учениците от външни оценявания и състезания, тяхната мотивация и ангажираност в училищния живот, удовлетвореността на родители и учители, сътрудничеството с местни общности и външни партньори.

Наредбата урежда вътрешната система за управление на качеството, като образователните институции ще имат възможност да си правят самооценка ежегодно. Тя ще допълни съществуващото външно оценяване на детски градини и училища, в които се прави инспекция веднъж на 5 години.

Очаква се това да доведе до повишаване на качеството на образованието, по-високи резултати на учениците, индивидуален напредък на всяко дете и по-устойчиво развитие на образователните институции, казват от МОН.

 

 

 

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

училища, качество, министерство на образование

Още новини по темата

Училища от двойкаджии - как е възможно това?
25 Авг. 2025

В 202 училища средният успех на матурата е под тройка
16 Авг. 2025

За 82 училища няма нито един желаещ за директор
07 Авг. 2025

Още 42 училища в София минават на едносменен режим
06 Авг. 2025

МОН търси кой да пише рамката за новите учебни програми
23 Юли 2025

МС отпусна 23 млн. лв. ремонт и строеж на детски градини и училища
21 Май 2025

110 университетски преподаватели оспориха новия предмет "Добродетели"
14 Май 2025

Най-малките училища ще получат допълнителни пари за уязвими деца
07 Май 2025

В повечето страни в ЕС се учи религия, но не задължително
05 Май 2025

Училищата ще получат 1.2 млн. лв. за подобряване на сигурността

23 Март 2025

Задържаха директор на училище за присвоявания и измами
14 Март 2025

МОН ще предложи по-лесно да се наказват учениците
01 Март 2025

Зелена трева вместо асфалт в училищния двор - сега проект, после реалност
16 Февр. 2025

Със 7,4 млн. лв. ще се преодоляват предразсъдъци към ромските деца
02 Яну. 2025

ОЩЕ НОВИНИ ОТ ПРОСВЕТА

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: В съдебната система тече операция "Плюшено зайче"
ДИЯН БОЖИДАРОВ: Хайде Радев да прави партията, че не се издържа вече!
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: "Проевропейският консенсус" на ГЕРБ е пълна бутафория
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Дано Унгария не ни помага за Шенген
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Чакъров прегърна Пеевски в сюрреалистичен кошмар