Нова идея: училищните салони да отворят врати за спортни клубове

Салоните в училищата да останат отворени след учебните часове и да бъдат достъпни за децата от спортните клубове. Тази идея обсъди Димитър Бербатов - съветникът на премиера по въпросите на младежта и спорта, с министъра на образованието и науката проф. Сергей Игнатов, съобщиха от МС. Двамата разговаряха за развитието на масовия спорт сред деца и ученици.

"Инвестицията в спорт за децата е инвестиция в тяхното здраве", напомни Бербатов. По думите му интегрирането на училищните салони е "липсващото звено" и възможното решение на много проблеми, свързани с това къде да тренират децата.

Близо 2000 училища в страната имат физкултурни салони. Наличните помещения за спорт остават затворени след последния училищен звънец. Идеята е те да могат да бъдат използвани за спортни занимания и тренировки на подрастващите в извънучебно време. "Достъпът на спортни клубове до физкултурните салони може да става с договор между училището и съответната община или лицензирана спортна федерация. Така ще се осигурят възможности треньори и специалисти да работят с деца в извънучебно време и ще се стимулира масовият спорт. Повече деца ще имат достъп до различни видове спорт, без да се налага да пътуват и родителите да се ангажират с допълнителна логистика", обясняват от МС.

Министерството на образованието и науката продължава и реализирането на програмата „Изграждане и основен ремонт на спортни площадки и физкултурни салони в държавните и общинските училища“ за периода 2024 - 2027 г. По нея е одобрено финансирането на близо 170 проекта за строителство на нови училищни физкултурни салони или цялостен ремонт на съществуващи, от които 45 вече са приключили. По програмата се финансира и изграждане и основен ремонт на открити спортни площадки в училища. Одобрените проекти са 376, от тях 225 са готови, посочват от МОН.

Наскоро актуален стана дебатът и за отварянето на училищните дворове за гражданите. Такива бяха идеите на Столична община покрай проекта й "Училището - сърцето на квартала", но директорите за пореден път изразиха резерви към идеята, ако около нея не се уточнят важни детайли и регламенти.