500 ресурсни кабинета са оборудвани по проекти на МОН

По "Силен старт" и "Успех за теб" са назначени и над 900 психолози, логопеди и ресурсни учители

11 Февр. 2026
Сензорните стаи позволяват интензивността на сетивното изживяване да бъдат лесно контролирани и наблюдавани.
500 ресурсни кабинета са оборудвани с финансиране по проектите „Силен старт“ и „Успех за теб“ на МОН, съобщиха от министерството.

Кабинетите са обзаведени с необходимите материали и специфични ресурси за развитие на децата със специални потребности, а сензорните стаи позволяват количеството и интензивността на сетивното изживяване да бъдат лесно контролирани и наблюдавани. Те са предназначени за справяне със стреса или за предоставяне на терапия за сензорна интеграция на ученици с предизвикателства при сензорната обработка.

Подкрепата за приобщаване на децата със специални потребности, хронични заболявания и изявени дарби включва и назначаване на специалисти - психолози, ресурсни учители, логопеди и др. "Благодарение на професионалната грижа и подходящата среда над 15 000 деца и ученици се включват пълноценно в образователния процес", посочват от МОН.

Дейностите по проектите „Успех за теб“ и „Силен старт“ се изпълняват по програма „Образование“ със средства от Европейски социален фонд. Оборудването на специализирани кабинети и осигуряването на специалисти са част от мащабната подкрепа за приобщаване на децата и техните семейства към образователната система. В рамките на петгодишния период финансирането по двата проекта е над 170 млн. евро.

 

МАЩАБИ

Близо 800 000 евро получават детските градини за оборудване на сензорни стаи, а 337 са педагогическите специалисти - психолози, логопеди и ресурсни учители, осигуряващи допълнителна подкрепа по „Силен старт“. По проект „Успех за теб“ общо 230 училища са създали или закупили допълнително оборудване на специализирани кабинети за над 800 хил. eвро. С подходяща техника и материали - за речеви упражнения, настолни логопедични игри, множество дървени и магнитни игри - се подкрепят деца в риск, с хронични заболявания и изявени дарби. Специализирана помощ е осигурена за 10 554 ученици. Със средства от проекта са назначени 576 специалисти, сред които има 63 ресурсни учители, 116 логопеди, 109 психолози, както и други специалисти, в т.ч. помощник на учителя и друг персонал.

