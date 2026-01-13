100 физкултурни салона се изграждат в училищата у нас

В ход е изграждането на над 100 нови физкултурни салона по програмата на МОН за "Изграждане и основен ремонт на спортни площадки и физкултурни салони в държавните и общински училища". Това съобщи, цитиран от пресцентъра си, министърът на образованието и науката Красимир Вълчев, който направи първа копка на нов салон в 8. СУ "Арсени Костенцев" в Благоевград.

Съоръжението е на стойност малко над 1 млн. евро, осигурени по програмата на МОН. Предвижда се отделно в училището да бъде изградена и модерна открита спортна база и зона за отдих. По този начин ще се оформи учебно-спортен комплекс, включващ детска градина, училище, съвременна открита и закрита спортна база.

Министър Вълчев посочи, че основен проблем на съвременната образователна инфраструктура е липсата на физкултурни салони във всички български училища. Затова е приета и програмата на МОН през 2023 г. за изграждане на такива закрити спортни съоръжения. Тя вече се реализира, като към момента вече са завършени 45 салона, които се ползват от училищата.

По-рано министърът откри и нова на STEM среда в 8. СУ "Арсени Костенцев". Тя включва STEM център и шест високотехнологични оборудвани и свързани класни стаи, изградени по Националния план за възстановяване и устойчивост за 185 905 евро. STEM центърът ще функционира в три направления - математика и информатика, дизайн и 3D прототипиране и природни науки, обхващащи 5 учебни предмета - математика, компютърно моделиране и информационни технологии, физика и астрономия, химия и опазване на околната среда и биология и здравно образование.

Дистанционно

Относно епидемичната обстановка в страната министърът посочи, че най-вероятно ще бъде обявена грипна епидемия и в други области, но за момента няма информация от здравните власт. Варна бе първата област, която обяви противоепидемични мерки от 14 януари, от когато учениците ще минат на дистанционно обучение. "Във Варна няма проблеми с онлайн обучението, защото системата вече е изпробвана. Дистанционното обучение не е много пълноценно, но поне е компенсаторно", коментира той.